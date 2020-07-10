В Киеве рухнул кран во время строительства метро на Виноградаре. Фото

В Киеве во время строительства метро на Виноградарь рухнул автокран. Инцидент произошел в четверг, 9 июля, во второй половине дня.

Об этом сообщили в паблике Типичный Киев.

Что стало причиной происшествия пока неизвестно. В Киевметрострое уточнили, что пострадавших среди людей нет, повреждения получила только спецтехника.

"Да, такой неприятный инцидент произошел. Повреждена техника, но, к счастью, никто из работников не пострадал. Кран выполнял работы по укреплению конструкции тоннеля", – сообщили в организации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, кризис ударил по бюджету Киева, но строительство метро на Виноградаре не прекратится. Отметим также, что рядом возводится ЖК ВАРШАВСКИЙ ПЛЮС.