В столице фирма без документов переделала тротуар в парковку. Фото

В Киеве на улице Святошинской частная фирма самовольно переделала тротуар под парковку.

Об этом сообщили в четверг, 17 сентября, в КК "Киевавтодор".

"Балансодержатель участка — КП ДЭУ Святошинского района зафиксировало самовольную разборку тротуара и обустройство парковки. По информации коммунальной корпорации, ООО "Ресурс холдинг" во время строительства торгового заведения на ул. Святошинский, 4-Г, вышло за пределы участка, и забрало часть тротуара под парковочные карманы. Кое-где ширина пешеходной дорожки уменьшилась с 3 м до 40 см", — отмечается в сообщении.

Незаконное строительство парковки kyivcity.gov.ua

Между тем, с КП ДЭУ Святошинского района не был согласован ни один проект по обустройству парковки. Также не была предоставлена контрольная карточка на временное нарушение благоустройства и схемы организации дорожного движения.

"Работники КП ДЭУ Святошинского района на место вызвали представителей полиции. Правоохранители составили предписание с требованием восстановить тротуар, согласно действующей схеме организации дорожного движения. Впрочем, этого сделано не было и работы продолжились", — отметили в Киевавтодоре.

Незаконное строительство парковки kyivcity.gov.ua

Чтобы остановить самовольное строительство, работники КП ДЭУ повторно обратились в правоохранительные органы, а также в отдел контроля за благоустройством Святошинской РГА.

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