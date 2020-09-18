В столице фирма без документов переделала тротуар в парковку. Фото

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В Киеве на улице Святошинской частная фирма самовольно переделала тротуар под парковку.
Об этом сообщили в четверг, 17 сентября, в КК "Киевавтодор".
"Балансодержатель участка — КП ДЭУ Святошинского района зафиксировало самовольную разборку тротуара и обустройство парковки. По информации коммунальной корпорации, ООО "Ресурс холдинг" во время строительства торгового заведения на ул. Святошинский, 4-Г, вышло за пределы участка, и забрало часть тротуара под парковочные карманы. Кое-где ширина пешеходной дорожки уменьшилась с 3 м до 40 см", — отмечается в сообщении.
Незаконное строительство парковки
kyivcity.gov.ua
Между тем, с КП ДЭУ Святошинского района не был согласован ни один проект по обустройству парковки. Также не была предоставлена контрольная карточка на временное нарушение благоустройства и схемы организации дорожного движения.
"Работники КП ДЭУ Святошинского района на место вызвали представителей полиции. Правоохранители составили предписание с требованием восстановить тротуар, согласно действующей схеме организации дорожного движения. Впрочем, этого сделано не было и работы продолжились", — отметили в Киевавтодоре.
Незаконное строительство парковки
kyivcity.gov.ua
Чтобы остановить самовольное строительство, работники КП ДЭУ повторно обратились в правоохранительные органы, а также в отдел контроля за благоустройством Святошинской РГА.
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