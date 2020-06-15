Скандальное строительство ТРЦ в Киеве: застройщик уберет опору с проезжей части

Киевские городские власти заставили застройщика убрать часть ТРЦ на проспекте Леся Курбаса, которая была незаконно возведена на проезжей части

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко на пресс-конференции.

"Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушения границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции по реагированию на правонарушение", – сообщил Кличко.

По итогам проверки было установлено, что в результате действий застройщика повреждена проезжая часть, на дорожное покрытие установлена монолитная железобетонная опора.

Застройщик начал строительство на проезжей части facebook.com/sergonaumovich

"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге! К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию. Но после некоторых аргументов относительно возможных "перспектив" город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного "креатива" с дороги. За свой счет. Застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу", – подчеркнул Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части. Строительство ведется неподалеку от ТЦ Апрель. При этом строители заняли целую полосу дороги, отгородив место стройки забором.