В США продают знаменитый особняк из "Крестного отца". Фото

В США выставили на продажу особняк, который "снимался" в культовом фильме "Крестный отец".

Как сообщает Fox Business, дом располагается в Беверли-Хиллс, его оценили в $119 млн. Он стал известен благодаря фильмам "Крестный отец" и "Телохранитель". В нем жили известные американские звезды и политики: президент Джон Кеннеди и его супруга Жаклин, голливудская звезда Мэрион Дэвис, медиамагнат Уильям Херст.

Описание: Особняк на Беверли-Хиллс Источник: foxbusiness.com Alt:

Поместье расположено на участке два гектара, оно включает шесть построек. В самом жилом доме есть 28 спален, 38 санузлов, огромная гостинная, кинотеатр, библиотека с бильярдной, есть даже ночной клуб для вечеринок. На террасе могут при желании разместиться до 400 человек.

Еще в 2020 году дом пытались продать за $125 млн, но не получилось этого сделать, поэтому цену пришлось сбить до $119 млн.

Описание: Особняк на Беверли-Хиллс Источник: foxbusiness.com Alt:

Описание: Особняк на Беверли-Хиллс Источник: foxbusiness.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, особняк семьи Форд, который находится в курортном Палм-Бич на берегу озера (штат Флорида), выставили на продажу, назначив цену в $58 млн. Сейчас недвижимость принадлежит Френку Шопену - другу и доверенному лицу Форда.