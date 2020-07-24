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В США построили дом, способный выдержать землетрясение. Фото

24.07.2020 - 17:10

В Сан-Франциско в районе Беркли построили современный трехэтажный дом, устойчивый к землетрясениям и оползням.

Необычный дом в Беркли

archdaily.com

Как сообщает Archdaily, конструкция оборудована специальными сейсмическими заслонками, которые замедляют реакцию дома на землетрясение и позволяют ему противостоять толчкам различной силы, понеся при этом минимальные повреждения.

Необычный дом в Беркли

archdaily.com

Необычный дом в Беркли

archdaily.com

Каждый этаж дома имеет разное выступление за стартовую точку, которой можно считать второй уровень.

Необычный дом в Беркли

archdaily.com

Несмотря на умеренный, но холодный климат, жилая зона дома застекленная на юг и запад. В результате получается пространство, которое максимизирует поступление солнечного света и тепла. Большие раздвижные стеклянные двери позволяют регулировать температуру внутри.

Дом требует минимального отопления зимой, а солнечные панели на крыше создают более чем достаточно электроэнергии как для дома, так и для электромобиля. Интерьер внутри облицован деревом, а снаружи белыми фасадными панелями.

Необычный дом в Беркли

archdaily.com

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в мексиканском городке Пуэрто-Эскондидо, который расположен на побережье Тихого океана, архитекторы создали жилой проект La Escondida. Он построен по простой конструкции из железобетона, блочных стен, цемента, песка и ребристых плит. Дома расположены в сейсмоопасной зоне и тоже могут выдержать землетрясение.

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