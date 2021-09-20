В США погибли сотни птиц из-за стеклянных фасадов небоскребов

В Нью-Йорке на прошлой неделе погибли несколько сотен мигрирующих птиц после столкновения с стеклянными фасадами небоскребов.

Как сообщает Dezeen, волонтер из NYC Audubon Мелисса Брейер 14 сентября нашла более 200 погибших птиц у башен-небоскребов Всемирного торгового центра. У других небоскребов также находили погибших и травмированных птиц.

По словам орнитологов, дезориентацию у птиц могло вызвать отображения неба в стеклянных фасадах высоток.

Описание: Стеклянные фасады небоскребов стали причиной массовой гибели птиц Источник: pixabay.com Alt:

Нью-Йорк считается одним из самых опасных городов для птиц, в том числе из-за "стеклянных" небоскребов. Особенно много птиц погибает во время миграций весной и осенью.

Как известно, Нью-Йорк – город небоскребов. Высотки мегаполиса составляют два крупных кластера. Первый расположен на самом юге Манхэттена (Даунтаун), где находится знаменитая Уолл-стрит. Второй – в центре острова (Мидтаун), около Центрального вокзала. Они играют важную роль, позволяя получить максимальное количество площади в условиях предельной тесноты бизнес-кварталов. Стоит отметить, что большинство самых высоких зданий США находятся именно в Нью-Йорке.

Напомним, что с 2019 года власти запретили строительство небоскребов со стеклянными фасадами. Мэр города Билл де Блазио тогда отметил, что "в Нью-Йорке не будут возводить небоскребы, которые наносят ущерб экологии".

По словам де Блазио, стеклянные фасады небоскребов "невероятно неэффективны", потому что через стекло уходит много энергии. И именно эти здания являются крупнейшим источником выбросов парниковых газов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в США в рамках борьбы с глобальным потеплением на планете решили изменить концепцию застройки городов за счет уплотнения инфраструктуры. Пилотная программа уже стартовала в центральном районе Sunset District в Сан-Франциско (Калифорния).