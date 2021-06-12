В США памятник архитектуры "переехал" на новое место, избежав разрушения

Община американского городка Абингдон, что в штате Вирджиния, решили перенести старинный дом, который является памятником архитектуры в другое место, чтобы спасти его от разрушения.

Как сообщает Daily Mail, старинный дом находился на улице Пекан-стрит. 9 июня здание целиком погрузили на платформу и перевезли на 60 метров на соседнюю улицу Парк-стрит. Специально для этой работы вызвали рабочих из Пенсильвании.

Перевезти здание решили после того, как его владелец заявил, что намерен снести постройку, а на этом месте запланировал строительство павильона для пикника. Однако община городка, узнав об этих намерениях, решила спасти старинный дом, который является одним из 30 старейших архитектурных достопримечательностей Абингдона.

Жители создали на сайте мэрии петицию. С перевозкой здания помог местный бизнесмен Дэвид Далтон. Он дал основную часть средств на спасение памятника архитектуры. Всего на перевозку дома понадобилось $55 тысяч.

Жители пока не решили, как будет использоваться дом в будущем. Он был построен в 1849 году мебельным магнатом Хайремом Дули. Дом считается одним из немногих, которые были возведены до гражданской войны и уцелевшие на сегодняшний день.

Как сообщали НЕРУХОМІ, похожая ситуация произошла в прошлом году в Шанхае. Здесь власти решили подвинуть памятник архитектуры на 62 метра. На это пошли, чтобы на этом участке можно было построить торговый комплекс, при этом сохранить сам памятник архитектуры. Достичь этого удалось с помощью специальной "шагающей" строительной техники, состоящей из 198 передвижных опор.