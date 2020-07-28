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В Сингапуре построят самые высокие в мире жилые небоскребы. Фото

28.07.2020 - 09:05

В Сингапуре архитектурная компания ADDP Architects обнародовала проект жилых небоскребов Avenue South Residences, которые будут самыми высокими в мире и будут иметь по 56 этажей.

Сингапурские высотки

archdaily.com

Как сообщает Archdaily, дома будут строить в несколько этапов, а сооружения будут состоять из многочисленных блоков. Новое строительство разместится прямо возле пяти исторических зданий страны на окраинах основной застройки.

Сингапурские высотки

archdaily.com

Архитекторы утверждают, что в их проекте соединены футуризм и экологическая составляющая, что сделает современное жилье более комфортным.

Сингапурские высотки

archdaily.com

Строится жилые комплексы будут следующим образом: уже готовые помещения будут привозить на строительную площадку, и накладывать одно на другое. Планируется, что каждый этаж на 80% будет готов еще до начала строительства. Также башни будут иметь "зеленые террасы" на некоторых этажах, а вокруг зданий раскинется большой парк.

Проект планируют сдать до 2026 года.

Сингапурские высотки

archdaily.com

Сингапурские высотки

archdaily.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в спальном районе Сингапура построили уникальный экологический дом с двойным фасадом, что обеспечивает дополнительный комфорт для его жителей.

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