В Шанхае к Олимпиаде построят "ледяное" здание. Фото

В китайском Шанхае к предстоящим Олимпийским играм в 2022 году собираются построить здание, которое внешне будет напоминать ледяные кубики, поставленные друг на друга.

Как сообщает ArchDaily, проект под названием Xinxiang был представлен французским архитектурным бюро Mathieu Forest Architecte. "Ледяной дом" станет центром культурного туризма в Шанхае.

Описание: "Ледяной дом" построят в Шанхае Источник: archdaily.com Alt:

Описание: "Ледяной дом" построят в Шанхае Источник: archdaily.com Alt:

Здание будет состоять из полупрозрачных кубов, высота каждого – 17 метров. Стеклянный фасад будут удерживать тросы из нержавеющей стали, скрывая за собой опорную конструкцию. По задумке архитекторов, постройка должна выглядеть по-разному в зависимости от угла зрения, погоды, времени суток. Так, в ясную погоду здание будет ослепительно белым, а в пасмурную – серым с матовым оттенком. Ночью "ледяная башня" будет излучать равномерный свет.

Описание: "Ледяной дом" построят в Шанхае Источник: archdaily.com Alt:

Описание: "Ледяной дом" построят в Шанхае Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, китайские власти решили бороться с "тщеславными" проектами и в целях разумного потребления энергии. Теперь, строительство домов, высота которых превышает 150 метров, будет ограничено. Возведение небоскребов высотой выше 250 метров будет запрещено в городах, население которых не превышает 3 млн человек. А в больших мегаполисах количество высоток свыше 250 метров будет строго ограничено.