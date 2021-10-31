В Китае еще больше ужесточили требования по строительству небоскребов

Китайские власти запретят строительство небоскребов в небольших городах, высота которых превышает 150 метров.

Как сообщает The Guardian, в Поднебесной решили бороться с "тщеславными" проектами и в целях разумного потребления энергии. Теперь, строительство домов, высота которых превышает 150 метров, будет ограничено. Возведение небоскребов высотой выше 250 метров будет запрещено в городах, население которых не превышает 3 млн человек. А в больших мегаполисах количество высоток свыше 250 метров будет строго ограничено.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в июле появилось сообщение, что в Китае больше не будут разрешать строить на территории страны небоскребы, высота которых будет превышать 500 метров. В этой стране находится большая часть всех самых высоких зданий, которые есть на планете. Власти страны пришли к выводу, что такая тенденция может быть опасной. При этом рынок офисной недвижимости может быть перенасыщенным.

К примеру, 128-этажная Шанхайская башня высотой 632 метра является самым высоким зданием Китая и вторым по высоте зданием в мире. В течение многих лет Поднебесная была своеобразным "полем для экспериментов" амбициозных международных архитекторов, таких как Рем Колхас и Заха Хадид. Однако городским властям становится все труднее управлять этими постройками.

В марте произошел пожар в многоэтажном жилом доме в городе Шицзячжуан на севере Китая. А в августе еще один произошел в северо-восточном городе Далянь в провинции Ляонин. Оба инцидента вызвали интенсивные обсуждения в китайских соцсетях.

В мае 300 метровое здание в южной части Шэньчжэня начало таинственным образом сотрясаться, из-за чего пришлось экстренно проводить эвакуацию. В это время пешеходы разбегались с ужасом, опасаясь попасть под возможное обрушение небоскреба. Позже выяснилось, что сотрясание было вызвано сочетанием ветров, движений поездов в метро и колебанием температуры воздуха.

В последние годы регулирующие органы открыто критиковали некоторые смелые замыслы, называя их "тщеславными проектами", которые только подталкивают китайские города к неправильной конкуренции между собой.