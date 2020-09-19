В сеть слили фото одного из самых дорогих поместий в России

В Бейруте горело здание, спроектированное Захой Хадид. Фото, видео
Из-за пожара обвалилась часть фасада
Новости
Фотографии самого дорогого особняка в России, который недавно был выставлен на продажу за $80 млн, попали в широкий доступ. В частности, снимки дома опубликовал Telegram-канал Mash.
Самое дорогое поместье в России
Mash
Как сообщает СМИ, усадьба принадлежит семье бизнесмена Ары Абрамяна — главы армянской диаспоры России. Появившаяся на рынке недвижимость оформлена на его сына Владислава.
Самое дорогое поместье в России
Mash
В доме шесть этажей, его общая площадь – свыше тысячи квадратных метров. Внутри, помимо стандартных жилых и нежилых помещений, оборудованы бассейн, спортзал, боулинг, концертный зал, спа-комплекс и мини-гольф под крышей.
Самое дорогое поместье в России
Mash
Самое дорогое поместье в России
Mash
На участке также есть гостевой коттедж площадью 800 "квадратов".
Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Великобритании выставили на продажу замок, с собственным садом, панорамным видом и фигурой огнедышащего дракона в центре.
Из-за пожара обвалилась часть фасада
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