В сеть слили фото одного из самых дорогих поместий в России

Фотографии самого дорогого особняка в России, который недавно был выставлен на продажу за $80 млн, попали в широкий доступ. В частности, снимки дома опубликовал Telegram-канал Mash.

Самое дорогое поместье в России Mash

Как сообщает СМИ, усадьба принадлежит семье бизнесмена Ары Абрамяна — главы армянской диаспоры России. Появившаяся на рынке недвижимость оформлена на его сына Владислава.

Самое дорогое поместье в России Mash

В доме шесть этажей, его общая площадь – свыше тысячи квадратных метров. Внутри, помимо стандартных жилых и нежилых помещений, оборудованы бассейн, спортзал, боулинг, концертный зал, спа-комплекс и мини-гольф под крышей.

Самое дорогое поместье в России Mash

Самое дорогое поместье в России Mash

На участке также есть гостевой коттедж площадью 800 "квадратов".

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Великобритании выставили на продажу замок, с собственным садом, панорамным видом и фигурой огнедышащего дракона в центре.