Мауриньо хотел купить, но не смог: в Британии продается замок с драконом. Фото

В Великобритании выставили на продажу замок, с собственным садом, панорамным видом и фигурой огнедышащего дракона в центре.

Желающие купить его должны будут заплатить 2 млн фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Гирнский замок (Gyrn Castle) расположен в Северном Уэльсе, в пригороде Рутина (Ruthin). Площадь объекта – 725 квадратных метров. Замок имеет живописный панорамный вид, рядом с ним разбит сад. В помещении имеются шесть спален, собственный кинотеатр. На территории есть гостевой дом.

Замок в Британии thesun.co.uk

Замок в Британии thesun.co.uk

Замок начали строить в 1977 году и закончили в 1994 году.

Замок в Британии thesun.co.uk

За время своего существования он сменил несколько владельцев. Сообщается, что в 2016 году бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планировал купить его. Изначально владельцы рассчитывали продать замок почти за четыре миллиона фунтов стерлингов. Однако собственники не смогли найти покупателя и снизили стоимость до 1,75 миллиона фунтов стерлингов.

Замок в Британии thesun.co.uk

Как сообщали НЕРУХОМІ, в шотландском городе Арброт продают двухэтажный готический особняк под названием Вязы. Особняк находится в списке архитектурных объектов, находящихся под угрозой разрушения, поэтому аукционисты просят потенциальных клиентов сначала здраво оценить свои возможности.