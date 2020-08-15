УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Мауриньо хотел купить, но не смог: в Британии продается замок с драконом. Фото

15.08.2020 - 11:00

В Великобритании выставили на продажу замок, с собственным садом, панорамным видом и фигурой огнедышащего дракона в центре.

Желающие купить его должны будут заплатить 2 млн фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Гирнский замок (Gyrn Castle) расположен в Северном Уэльсе, в пригороде Рутина (Ruthin). Площадь объекта – 725 квадратных метров. Замок имеет живописный панорамный вид, рядом с ним разбит сад. В помещении имеются шесть спален, собственный кинотеатр. На территории есть гостевой дом.

Замок в Британии

thesun.co.uk

Замок в Британии

thesun.co.uk

Замок начали строить в 1977 году и закончили в 1994 году.

Замок в Британии

thesun.co.uk

За время своего существования он сменил несколько владельцев. Сообщается, что в 2016 году бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планировал купить его. Изначально владельцы рассчитывали продать замок почти за четыре миллиона фунтов стерлингов. Однако собственники не смогли найти покупателя и снизили стоимость до 1,75 миллиона фунтов стерлингов.

Замок в Британии

thesun.co.uk

Как сообщали НЕРУХОМІ, в шотландском городе Арброт продают двухэтажный готический особняк под названием Вязы. Особняк находится в списке архитектурных объектов, находящихся под угрозой разрушения, поэтому аукционисты просят потенциальных клиентов сначала здраво оценить свои возможности.

Комментарии

755
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Строителю проекта "Стена" дали еще денег, несмотря на обвинения в растрате средств

Строителю проекта "Стена" дали еще денег, несмотря на обвинения в растрате средств

НАБУ обвинило директора Будцентра Витязь в растрате средств и подделке документов

14.08.2020 - 16:15
Суд разрешил застройку Павловского сквера, несмотря на несоответствие планов

Суд разрешил застройку Павловского сквера, несмотря на несоответствие планов

Окружной административный суд вынес абсурдное решение, считает депутат Балицкая

14.08.2020 - 14:27
В Украине выросли цены на загородную недвижимость

В Украине выросли цены на загородную недвижимость

Объем введенного нового жилья в пригородах Киева составил 380 тыс. кв. м

14.08.2020 - 13:18
Метро на Троещину: Кличко уточнил, когда возьмутся за строительство подземки

Метро на Троещину: Кличко уточнил, когда возьмутся за строительство подземки

Жителей Троещины накормили очередными обещаниями о метро

14.08.2020 - 11:50
Застройка столичных Осокорков: проект нуждается в доработке

Застройка столичных Осокорков: проект нуждается в доработке

В КГГА прокомментировали эскизы строительства ЖК ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ

14.08.2020 - 10:57