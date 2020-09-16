В самом центре Киева разрушается многоквартирный дом. Его могут признать аварийным

Власти Голосеевского района столицы планируют признать жилой дом по улице Саксаганского, 25-Б аварийным. Согласно акту обследования дома, здание имеет многочисленные признаки разрушения, а жильцы дома отселены.

Об этом стало известно из проекта распоряжения Голосеевской райгосадминистрации.

При обследовании здания были обнаружены многочисленные признаки разрушения – трещины в стенах фасада, поверхностное разрушение отдельных участков кирпичной кладки стен цоколя и первого этажа, значительное выветривание и вымывание раствора швов кирпичной кладки. Кроме того, балконная плита одной из квартир обвалилась, а остальные находятся в аварийном состоянии и также могут обвалиться. Также отмечается, что происходит интенсивное разрушение монолитного надподвального перекрытия, в помещении лестничной клетки на стенах на высоте первого этажа распространяются пятна сырости, в неудовлетворительном техническом состоянии находятся стропильная система дома.

Здание в центре Киева могут признать аварийным Google Maps

Кроме того, в акте обследования указано, что дом отключен от водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, центрального отопления и электроснабжения, а жильцы дома отселены.

Комиссия, проводившая обследования дома сделала вывод, что здание можно признать аварийным.

Как сообщают НЕРУХОМІ, в центре Киева по улице Шота Руставели начал разрушаться фасад и фундамент памятника архитектуры.