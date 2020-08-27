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В Киеве разрушается памятник архитектуры: одна из причин – незаконно установленное кафе

27.08.2020 - 14:08

В центре Киева по улице Шота Руставели начал разрушаться фасад и фундамент памятника архитектуры.

Как сообщил депутат Киевсовета Виктор Яцык, одной из причин разрушения могло стать кафе, которое установили в арке дома без всяких разрешительных документов.

По его словам, в ноябре 2019 года было зафиксировано внезапное подтопления внешней стены подвала, которое распространилось на две стены, что привело к появлению плесени и отслоению штукатурки. Помимо этого, в результате комиссионного обследования дома в январе 2020 года было выявлено нарушение внешней герметизации фундамента.

Здание разрушается из-за систематических подтоплений

google.com/maps

Депутат считает, что одной из возможных причин возникновения такой проблемы является незаконно установленное в арке памятника архитектуры кафе.

Он рассказал, что кафе "Бістро пані Олеся" (владелица кафе Товтровская Олеся Александровна), стихийно возникло во дворе жилого дома, застроив арку памятника архитектуры. "Застройка незаконна и на плане дома не значится, она перекрыла собой водосток, в результате чего вся вода во время дождей и таяния снега собирается под жилым домом и подтапливает фундамент", - подчеркнул Яцык.

В связи с этим депутат обратился к главе Печерской райадминистрации с просьбой обследовать проблемный дом и не допустить его разрушения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесскому памятнику архитектуры по улице Маяковского, 1 грозит разрушение из-за незаконного строительства мансарды. Попытку незаконной реконструкции чердачного помещения предпринял собственник одной из квартир. Нанятые им строители демонтировали фасадную часть кровли и заменили несущие конструкции.

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