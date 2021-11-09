В Ровно пытались взорвать собственника строительной компании

В Ровно во двор собственника строительной компании бросили гранату. Инцидент произошел в ночь на вторник, 9 ноября.

Об этом сообщается на страничке Ровенской полиции в Facebook.

Сообщение о взрыве по улице Красильникова поступило в дежурную часть в 1:33 ночи. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор частного дома гранату, в результате прогремел взрыв и осколками повредило автомобиль Volkswagen Touareg и забор.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что разорвалась граната РГД-5. В это время в доме находилась семья бизнесмена: супруги и трое детей. По счастливому стечению никто не пострадал.

Сегодня полиция разыскивает лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Открыто уголовное производство ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщали НЕРУХОМІ, житель Голосеевского района Киева из-за попытки забрать у него квартиру открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции. В результате ранил двух правоохранителей. Когда начался штурм квартиры, стрелок решил ее поджечь.