Киевлянин открыл огонь по полиции из-за попытки забрать у него квартиру. Фото

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Житель Голосеевского района Киева открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции, в результате чего ранил двух правоохранителей.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних Антон Геращенко телеграм-каналу PavlovskyNews.
В Киеве расстреляли полицейского
В Киеве расстреляли полицейского
Впоследствии он забаррикадировался в своем жилье. Силовые структуры объявили о проведении спецоперации "Гром". Геращенко также сообщил, что стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате один из полицейских прострелили руку, второй получил ранение лица. Однако в Нацполиции уточнили, что ранен был один полицейский и один гражданский.
В Киеве расстреляли полицейского
В Киеве расстреляли полицейского
Когда начался штурм квартиры, стрелок решил ее поджечь. Зам главы Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал о неудачных переговорах с "голосеевским стрелком". По его словам, правоохранители перешли к штурму после того, как забаррикадировавшийся мужчина начал разливать бензин. В квартире также была женщина. Ее статус выясняет полиция, но известно, что заложницей она не была. Крищенко упомянул причину инцидента: она кроется в конфликте нынешнего владельца квартиры с бывшим.
Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.
Как сообщали НЕРУХОМІ, столичная прокуратура вернула в госсобственность две квартиры общей стоимостью около 7 млн гривен, которыми завладели мошенники. Изначально их купило Министерство финансов и потом передали для нужд Министерства иностранных дел и Государственной фискальной службы.
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