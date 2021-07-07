Киевлянин открыл огонь по полиции из-за попытки забрать у него квартиру. Фото

Житель Голосеевского района Киева открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции, в результате чего ранил двух правоохранителей.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних Антон Геращенко телеграм-каналу PavlovskyNews.

Описание: В Киеве расстреляли полицейского Источник: Alt:

Описание: В Киеве расстреляли полицейского Источник: Alt:

Впоследствии он забаррикадировался в своем жилье. Силовые структуры объявили о проведении спецоперации "Гром". Геращенко также сообщил, что стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате один из полицейских прострелили руку, второй получил ранение лица. Однако в Нацполиции уточнили, что ранен был один полицейский и один гражданский.

Описание: В Киеве расстреляли полицейского Источник: Alt:

Описание: В Киеве расстреляли полицейского Источник: Alt:

Когда начался штурм квартиры, стрелок решил ее поджечь. Зам главы Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал о неудачных переговорах с "голосеевским стрелком". По его словам, правоохранители перешли к штурму после того, как забаррикадировавшийся мужчина начал разливать бензин. В квартире также была женщина. Ее статус выясняет полиция, но известно, что заложницей она не была. Крищенко упомянул причину инцидента: она кроется в конфликте нынешнего владельца квартиры с бывшим.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

Как сообщали НЕРУХОМІ, столичная прокуратура вернула в госсобственность две квартиры общей стоимостью около 7 млн гривен, которыми завладели мошенники. Изначально их купило Министерство финансов и потом передали для нужд Министерства иностранных дел и Государственной фискальной службы.