В Риге обесцениваются квартиры в домах советской постройки

В июле 2020 года квартиры в домах советской постройки в Риге подешевели на 0,7% в месячном исчислении и на 1,2% с начала года. Средняя стоимость такого объекта составила €800 за кв.м. Это на 50% меньше показателя июля 2017-го, когда уровень цен на эту недвижимость достиг исторического максимума в €1620, пишет The Baltic Course.

Самым дорогим остается район Тейка, где квартиры в домах советской постройки сейчас стоят €950 за кв.м. А самым доступным является Бодерайя, где аналогичное жильё можно приобрести по цене €590 за "квадрат".

Советские квартиры обесцениваются в Риге pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве запустили процесс реновации устаревшего жилфонда, решение которое уже очень давно назрело. Отметим, что еще в 2006 году был принят закон Украины "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда", в котором были учтены гарантии получения жилья лучшего качества и жилплощадью размером в полтора раза больше. Отметим, что на сегодняшний день в Украине в реконструкции и реновации нуждается более половины жилфонда страны.