Проблемы недостроев Укрбуда, устаревший жилфонд и продажа гостиницы: чем запомнился июль

Июль можно смело назвать месяцем исполнения желаний. Именно в этот период у многих инвесторов, вложивших деньги в недострои, появился реальный шанс получить долгожданное жилье. Также в этом месяце запускают реновацию устаревшего жилья и провели успешный аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр". Об этом и немного другом читайте в июльском обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Проблемы долгостроев решены?

Шанс для инвесторов Укрбуда

Мольбы и митинги инвесторов недостроев Укрбуда не прошли даром. Кардинальное разрешение их проблем наметилось уже в июле. Так, Киевгорстрой сообщил, что принял еще 6 объектов Укрбуда - ЖК КИРИЛЛОВСКИЙ ГАЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, FREEDOM, LAKE HOUSE, TWIN HOUSE, URBAN PARK.

Митинг инвесторов Укрбуда fakty.com.ua

"У всего этого процесса непростая предыстория. Сначала, когда мы соглашались достраивать, было понимание, что и как делать. Но я не думал, что мы столкнемся с таким большим количеством препятствий: начиная от заказчиков строительства и заканчивая причастными государственными структурами", - рассказывает президент КГС Игорь Кушнир.

Он уточнил, что на сегодняшний день по большей части проблемных комплексов документы на финальных стадиях. Также по словам Кушнира, его компании удалось наладить сотрудничество с Министерством обороны, на землях которого должны строиться 3 крупных комплекса. В целом Киевгорстроем пока принято 11 объектов корпорации Укрбуд.

Тем временем, за достройку объектов Укрбуда взялся и харьковский застройщик - Строй Сити Кэпитал, входящий в группу компаний Строй Сити. Он пообещал завершить строительство двух объектов. Речь идет о ЖК КРИСТАЛ ХАУС и ПАРКОВА ДОЛИНА, строительство которых заморожено с прошлого года.

Представители харьковской стройкомпании рассказали, что прежде чем взяться за проекты провели основательную работу, подключив аудиторов, строителей, экономистов и юристов. Результатом стало подписание договоров с собственниками земельных участков.

Проблемные дома Аркады

Благополучно сошлись звезды и над некоторыми инвесторами банка Аркада. В частности, застройщику разрешили достроить два дома в столичном жилом массиве ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартиры в которых были уже проданы, по старому плану застройки.

Новый проект ЖК ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, разработанный институтом "НДИ Мистобудування" по заказу застройщика, признали непригодным с точки зрения качества и планирования. На участке, общей площадью 176 га, расположенного между озерами Тягле и Небреж, планировалось возвести 43 дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, несколько детских садиков, два торговых центра и дополнительную инфраструктуру.

Что будет с недостроями? pixabay.com

Недавно в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА передали новый эскизный проект жилого массива ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ.

В свою очередь, инвесторы, которые купили здесь квартиры, утверждают, что домов стало почти вдвое меньше - 25 вместо 43, а также увеличилось количество детских садов и школ. Но, как они утверждают, данный проект все равно будет труднореализуемым.

Тем временем в КГГА

Столичные власти внезапно также снизошли и решили внять мольбам обманутых инвесторов. 23 июля Киевсовет освободил объекты Укрбуда от паевого участия. В Киевгорстрое вздохнули с облегчением, отметив, что данный вопрос был одним из ключевых, который существенно облегчал финансовое бремя и без того не подъемных недостроев.

"На их достройку не хватает 2,1 млрд грн, такой шаг позволит нам удержаться от жесткого "минуса", - подчеркнул Кушнир.

Как будет развиваться эпопея с объектами Укрбуда дальше – тяжело предугадать. Но судьба в июле впервые за долгое время улыбнулась пострадавшим, большинство из которых вложили последние сбережения и по итогу остались ни с чем. Печально осознавать, что подобные истории будут повторяться, пока украинские власти не примут законов по защите инвесторов, а будут лишь имитировать заботу о населении и решать с переменным успехом локальные проблемы. Ресурс НЕРУХОМІ продолжает следить за ситуацией и оперативно информировать о всем, что происходит по этой теме. А всем будущим инвесторам, чтобы не попасть в сложную ситуацию рекомендовали бы знакомиться с обзорами новостроек на нашем ресурсе. Это убережет ваши деньги, время, силы и нервы.

Одесса – город опасных застроек

Власти Одессы таки обратили внимание на беспорядочность застройки в городе, которая уже давно вызывает недоумение и тревогу у местных жителей. Застройщики положили глаз на лакомые земли у моря и уже не обращают внимание ни на здравый смысл, ни на отсутствие порой необходимых градостроительных документов, ни руководствуются элементарной техникой безопасности.

В итоге мэр Геннадий Труханов сообщил, что вводит мораторий на высотную застройку побережья. При этом городской голова намекнул, что ноги у этого конфликта явно растут из Киева. Именно в столице, по словам Труханова, выдаются все разрешительные документы на застройку этих территории. Мэр также пожаловался, что предпринимал попытки и ранее помешать незаконному строительству, но все было тщетно. И вот теперь мораторий.

"Я считаю, что мораторий на высотную застройку одесского побережья должен быть воплощен на практике и неукоснительно выполняться", - заявил Труханов.

Ранее НЕРУХОМІ уже писали о таких скандальных объектах в Одессе. Один из них – ЖК GRAF у моря. Строительство многоэтажного жилого комплекса происходит на прибрежных оползнеопасных склонах. Согласно информации из Государственного реестра прав, на этот участок наложен ряд ограничений в использовании, потому как он входит в водоохранную зону и зону особого режима застройки, что не предусматривает постоянное пребывание людей. Проще говоря, там может располагаться, к примеру, санаторий, оздоровительный комплекс или какое-нибудь админздание. Но никак не жилой комплекс.

Скандальное строительство ЖК GRAF у моря graf.odessa.ua

Похожая ситуация наблюдается и с ЖК Aura Apart на 16-й станции Большого Фонтана. Как сообщал наш ресурс, Одесский окружной административный суд отменил разрешение на строительство. Застройщик возводит 14-этажный дом менее чем в 100 метрах от кромки воды в рекреационной зоне. Участок земли предназначен для семейного пансионата отдыха. Однако на сайте застройщик предлагает продажу апартаментов. Кроме этого, высота здания превышает допустимые 43 метра.

Из Одессы не редко приходят новости, что из-за строительства напротив начал рушиться тот или иной жилой дом. Люди пытаются бороться со строительным беспределом, но их жалобы не слышат, а заявления "теряются" в кабинетах чиновников. Высотка у моря – зрелище, несомненно, очень красивое, но и чертовски опасное. Будем надеяться, что власти города это осознают и примут правильное решение. Ведь из-за их ошибки может произойти реальная катастрофа с множеством человеческих жизней.

Продано! Как пустили с молотка гостиницу в центре Киева

Среда, 15 июля, запомнилась многим, потому что в этот день состоялся беспрецедентный онлайн-аукцион по продаже киевской гостиницы "Днепр", которая расположена на Европейской площади столицы.

По данным системы "ProZorro.Продажи", победителем по итогам третьего раунда стал ООО "Смартленд", зарегистрированный под №23 с предложением 1,1 млрд. При этом стартовая цена объекта составляла 80,9 млн грн.

На аукционе продали гостиницу "Днепр" pixabay.com

Не обошлось здесь и без небольшого скандала. Так, по сообщениям некоторых СМИ, за компанией, купившей гостиницу, стоят якобы российские олигархи. Но на деле оказалось все немного проще. Новые владельцы "Днепра" – украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель.

Об этом у себя на странице в Facebook заявил генеральный директор и совладелец DreamTeam, первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами Александр Кохановский. Он также рассказал, что Смартленд – один из его партнеров. Предприниматель отметил, что киберспорт — огромный мировой рынок и большие возможности для экономики Украины.

Прозрачная продажа гостиницы "Днепр" – свидетельство того, что у нас в стране могут проводить честные крупные сделки без коррупции. Будем надеяться, что подобные решения будут как можно чаще реализовываться, повышая тем самым инвестпривлекательность Украины.

Реформа строительства – острая необходимость и никудышнее исполнение

Экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине, наконец, в июле. Хотя его запустить изначально планировали значительно раньше. Но, как говорится, лучше поздно чем никогда. О запуске системы отрапортовал глава правительства Денис Шмыгаль на своих страницах в соцсетях.

"В Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Все онлайн. Открыто и прозрачно. Это часть большой программы цифровизации государственных услуг", - написал премьер.

Он уверен, что новая система будет способствовать открытости и ликвидации коррупции в сфере строительства. Это позволит уменьшить бумажный документооборот, минимизирует предвзятое отношение чиновников, уменьшит также вероятность предоставления поддельных документов. "Это будет означать гораздо меньше манипуляций в сфере градостроительства", - подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, что внедрение электронной системы – один из этапов строительной реформы, о проведении которой так много заявляют представители украинской власти. Между тем, сами участники рынка крайне недовольны ходом ее внедрения. Так, вице-президент Киевгорстроя Василий Дудурич считает, что реформа в строительной отрасли вполне актуальна, но пока не заработала в полном объеме.

"Если бы к этой реформе было сделано более основательную подготовку, она прошла бы быстро и была бы сейчас актуальна. А так это произошло на смене власти. Они хотели поскорее, буквально на завтра показать результат, не проанализировав, что их ждет", - подчеркнул он.

По его словам, итог всего этого – неработающая сегодня реформа.

Реновация, которую ждали больше десяти лет

В Киеве таки запустили процесс реновации устаревшего жилфонда, решение которое уже очень давно назрело. Отметим, что еще в 2006 году был принят закон Украины "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда", в котором были учтены гарантии получения жилья лучшего качества и жилплощадью размером в полтора раза больше. Однако с того времени мало что изменилось.

Проблему хрущевок начали только решать flickr.com

И вот в июле, Киевский городской совет дал старт программе. Пилотом проекта стал скандальный "дом убийца" на Лесном массиве, который расположен по улице Милютенко, 23-А, где все стены подъезда оказались зараженными опасным грибком. Люди не один год обращались к властям за помощью, об этом доме телевизионщики снимали сюжеты, и вот только сейчас, спустя десятилетия проблему таки решили. Жаль, что дожили до этого не все.

"Город отселит людей с Милютенко в новое жилье с увеличением площади на 50%, а также предоставит дополнительную площадь для льготных категорий", - отметил инициатор соответствующего решения, депутат Киевсовета Игорь Опадчий.

Столичные власти уверяют, если реновация устаревшего жилого фонда Лесного массива пройдет успешно, такую ​​практику будут применять в пределах всего Киева.

Отметим, что на сегодняшний день в Украине в реконструкции и реновации нуждается более половины жилфонда страны. В одном только Киеве насчитывается более 3 тысяч устаревших домов. Большинство хрущевок строились в период с 1957 по 1985 года. Срок эксплуатации таких домов составляет 60 лет. Значит, первые кварталы такой застройки нужно было отдавать под реконструкцию еще в 2017. Но, первые реальные сдвиги начинаются только сейчас. Очень хочется верить, что медлительность принимаемых властями решений не приведет к тотальной катастрофе.

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