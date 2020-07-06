В рамках реформы ГАСИ нужно усилить ответственность чиновников – Парцхаладзе

В рамках реформирования системы государственного архитектурно-строительного контроля необходимо усилить ответственность чиновников.
Об этом в понедельник, 6 июля, написал президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе у себя в Facebook.
"Увеличение санкций за нарушение законодательства и строительных норм - одна из важных ключевых изменений для реформирования ГАСИ", - отметил он.
Парцхаладзе добавил, что усилить ответственность можно:
- созданием рабочего механизма лишения аккредитации экспертных организаций за незаконные заключения;
- созданием механизмов отмены сертификатов экспертов;
- усилением ответственности специалистов;
- усилением надзора за экспертами, принимающих решения.
"Сейчас имеем не только низкую ответственность чиновников и отсутствие контроля за их работой и за работой экспертов, но и большое количество "черных" экспертиз и липовых экспертных отчетов", - добавил президент КСУ.
Как сообщали НЕРУХОМІ, с 1 июля изменились полномочия ГАСИ. Теперь ГАСИ не имеет полномочий отменять ГУО, права на выполнения работ и декларации без решения суда.