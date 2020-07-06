В рамках реформы ГАСИ нужно усилить ответственность чиновников – Парцхаладзе

В рамках реформирования системы государственного архитектурно-строительного контроля необходимо усилить ответственность чиновников.

Об этом в понедельник, 6 июля, написал президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе у себя в Facebook.

"Увеличение санкций за нарушение законодательства и строительных норм - одна из важных ключевых изменений для реформирования ГАСИ", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что усилить ответственность можно:

- созданием рабочего механизма лишения аккредитации экспертных организаций за незаконные заключения;

- созданием механизмов отмены сертификатов экспертов;

- усилением ответственности специалистов;

- усилением надзора за экспертами, принимающих решения.

"Сейчас имеем не только низкую ответственность чиновников и отсутствие контроля за их работой и за работой экспертов, но и большое количество "черных" экспертиз и липовых экспертных отчетов", - добавил президент КСУ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, с 1 июля изменились полномочия ГАСИ. Теперь ГАСИ не имеет полномочий отменять ГУО, права на выполнения работ и декларации без решения суда.