Полномочия ГАСИ изменились с 1 июня: какие новшества появились

С 1 июня 2020 ГАСИ (ГИГУ) не имеет полномочий отменять ГУО, права на выполнения работ и декларации без решения суда.

Полномочия ГАСИ (ГИГУ) с 1 июня 2020

С 01.06.2020 года органы государственного архитектурно-строительного контроля потеряли право самостоятельно:

- отменять градостроительные условия и ограничения (ГУО), а также выдавать обязательные к исполнению предписания о внесении изменений в ГУО;

- приостанавливать (отменять) право на начало выполнения строительных работ, полученное на основании уведомления;

- приостанавливать (отменять) право на начало выполнения подготовительных работ, полученное на основании уведомления;

отменять регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

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Полномочия относительно градостроительных условий и ограничений

Внесение изменений и отмена градостроительных условий и ограничений осуществляется по заявлению заказчика или по решению суда.

При этом, в случае отмены по решению суда градостроительных условий и ограничений должностные лица соответствующего уполномоченного органа градостроительства и архитектуры несут ответственность согласно закону.

Полномочия по отмене/разрешительной документации

Право на начало выполнения строительных работ (подготовительных), полученное на основании поданного сообщения, может быть прекращено соответствующим органом государственного архитектурно-строительного контроля в случае:

- представления заказчиком заявления;

- получения сведений о ликвидации юридического лица, являющегося заказчиком;

- на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Разрешение на выполнение строительных работ может быть аннулировано органом государственного архитектурно-строительного контроля в случае:

- представление заказчиком заявления;

- наличии сведений о ликвидации юридического лица, являющегося заказчиком;

- на основании судебного решения, вступившего в законную силу, об отмене градостроительных условий и ограничений и/или прекращении права на выполнение строительных работ.

Полномочия в сфере надзора

С 1 июня 2020 в случае выявления нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, совершенных объектами надзора, главные инспекторы строительного надзора имеют право останавливать действие решений, принятых объектами надзора в соответствии с определенными Законом полномочий, которые нарушают требования законодательства в сфере градостроительной деятельности (кроме документов, удостоверяющих принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов), с одновременным представлением иска в суд об отмене такого решения и последующим обнародованием такой информации на портале электронной системы.