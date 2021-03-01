Законопроекты по реформе ГАСИ и пожар в новостройке: чем запомнился февраль

Февраль ознаменовался новым витком развития строительной реформы, очередным пожаром в новостройке, а также серией чрезвычайных происшествий в Одессе из-за хаотичного, часто незаконного строительства. Обо всем этом и немного другом читайте в свежем обзоре событий за прошлый месяц от ресурса НЕРУХОМІ.

Реформа ГАСИ. Год прошел, как вспомнили про законы

В феврале в Верховную Раду внесли несколько законопроектов о реформировании строительства. Это собственно то, с чего следовало было начать еще год назад, перед отменой ГАСИ и началом преобразований в строительной отрасли. Поступив так, возможно, последствия для рынка были не такими катастрофическими и строительство не оказалось бы на грани коллапса.

Два законопроекта №№ 5071 и 5072 под авторством народного депутата Олега Дунды были внесены 16 февраля и еще один под №5091, разработанный Еленой Шуляк в группе с другими нардепами, зарегистрировали в парламенте 17 февраля.

Описание: Верховная Рада Украины Источник: wikipedia.org Alt:

Так первые два документа относительно непосредственно к реформированию и повышению ответственности в сфере градостроительной деятельности и последний – должен защитить права инвесторов.

О проблемах первичного рынка недвижимости говорят уже довольно давно. В последний раз этотот вопрос поднял глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время Legal Banking Forum 11 февраля. По его словам, схемы продажи на первичке настолько запутанные, что от этого страдает вся система кредитования, включая обычных инвесторов. И чтобы исправить ситуацию НБУ вместе с Минрегионом, Минюстом и народными депутатами взялись за разработку законодательной базы.

Так, законопроект №5071 предусматривает введение поэтапного госконтроля за процессом строительства, он проводится местными органами самоуправления. Государственный надзор осуществляет центральный орган госвласти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере строительства, один из заместителей министра является также главным инспектором государственного градостроительного надзора. Документ также предлагает расширить круг субъектов, предоставляющих сервисные услуги в сфере строительства при условии их сертификации. Кроме того, предусмотрено обязательное страхование ответственности сертифицированных лиц в сфере градостроительства (архитекторов, инженеров-проектировщиков, технадзора, экспертов и т.д.). Согласно положениям законопроекта, разрешение на строительство будет генерироваться при наличии положительного заключения комплексной экспертизы проектной документации, расположенного в Реестре с подписями экспертной организации.

Со своей стороны, законопроект №5072 предусматривает увеличение штрафов за нарушение законодательства, строительных норм и правил, в том числе при планировании и застройке территорий, нарушение правил экологической безопасности, невыполнение законных требований должностных лиц госстройконтроля и надзора, а также персонифицировать ответственность за указанные нарушения. Кроме того, предлагается установить административную ответственность за нарушения при выдаче экспертных заключений, авторского и технического надзора, выполнение работ без квалификационного сертификата или договора страхования и тому подобное.

Основной целью законопроекта №5091 является создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ по которым получено с даты вступления в силу законопроекта. Как отмечается в пояснительной записке, документ должен заполнить ряд пробелов в законодательном регулировании строительной отрасли.

Предполагается, что навести порядок в строительстве может и внедрение эскроу-счетов, когда деньги инвестора зачисляются на счет условного хранения в банке, а застройщик может их получить только после того, как выполнит свои обязательства. Посвященный проблематике внедрения эскроу-счетов в Украине прошел первый круглый стол при участии представителей рынка, нардепов и экспертов. Участники отметили, что такая инициатива возможно точечно и решит вопрос с целевым использованием денег, но выступает лишь одним из элементов в регулировании строительного рынка, который в Украине пока еще является "диким".

Между тем, работа в последнее время ГАСИ вызывает все больше вопросов. Так, реестр строительной деятельности, который должен вестись Госархстройинспекцией максимально прозрачно во избежание коррупционных моментов, на деле все больше становится закрытым. С каждым разом эксперты НЕРУХОМІ наблюдали как "публичность и открытость" Реестра отодвигались на задний план, а списки становились все более закрытыми: исчезли сведения, которые должны быть внесены, в качестве причины отказа в выдаче разрешения или причины отказа в выдаче сертификата, что регламентировано законодательством. А в итоге имеем "пустые поля", без каких-либо обоснований.

Стечение обстоятельств или пазлы одной головоломки, но на прошлой неделе произошла смена руководства Госархстройинспекции: вместо Ирины Король врио председателя стал Сергей Галицын. В Кабмине сообщили, что Король пришлось уволить, потому что распоряжение, которым ее назначили – утратило силу. Тем не менее, в этот же день в кабинетах руководства ГАСИ сотрудники Госбюро расследований провели обыски. Сама же Король несколько дней как не появлялась на работе.

Что будет с реформой в строительстве и как будет работать дальше ГАСИ – следите на страницах ресурса НЕРУХОМІ. Мы будем держать Вас в курсе!

Новостройки в огне. На пожарной безопасности продолжают экономить

В Киеве в очередной новостройке выгорела квартира. Как всегда, виной этому стали припаркованные под домом авто, которые не позволили пожарным службам вовремя подъехать и развернуться для борьбы с огнем. По сообщениям происшествие произошло в ЖК Венеция.

Позже выяснилось, что согласно градусловиям застройщик уменьшил количество запланированных паркомест на треть.

В 2005 году Киевсовет при передаче участка в аренду " Лико-Холдингу" отдельно указал проектом строительства жилых домов предусмотреть места постоянного хранения автотранспорта (кроме открытых автостоянок) в количестве, не меньше количества квартир в этих домах. Но в 2013 году застройщик получил исходные данные на откорректированный проект, согласно которому подземный паркинг сократился с 950 паркомест до 600, а на открытой автостоянке с 235 до 225. Вместе с тем, количество квартир выросло почти в два раза – с 970 до 1600.

Описание: Пожар в ЖК Венеция Источник: Скриншот Alt:

На сайте НЕРУХОМІ количество паркомест указано еще меньше – 563. Согласно плану расположения комплекса, открытая автостоянка оборудована позади дома № 1 вдоль ул. Академика Вильямса, сразу под окнами жилого комплекса, что уже является нарушением. Как раз здесь и произошел пожар и машины пришлось срочно перепарковывать. Между тем, согласно ГУО, застройщику был обязан предусмотреть свободные зоны для подъезда автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной, спасательной, аварийно-восстановительной техники, чего, кстати, тоже не было сделано.

Сегодня застройщики возводят многоквартирные дома, зачастую пренебрегают государственными строительными нормами в части пожарной безопасности, что порой приводит к печальным последствиям.

Разбираясь с документами очередного жилого комплекса, эксперты НЕРУХОМІ выяснили, что при строительстве ЖК 4U снова не учли нормы пожарной безопасности, что впоследствии может больно аукнуться для каждого из жильцов. Согласно проекту, заезд предполагается с ул. Генерала Наумова. В соответствии с генпланом застройщика, дорогу обустроено вокруг комплекса, однако круговой доступ пожарных машин ко всем секциям обоих домов отсутствует. При этом проезд пожарных автомобилей для домов выше 9 этажей должен быть обеспечен со всех сторон дома.

Описание: ЖК 4U Источник: nerukhomi.ua Alt:

"Закрытая придомовая территория, запаркованность автомобилями, неукомплектованность пожарными кранами (часто их шланги воруют злоумышленники - Авт.). Если проблему кражи шлангов можно легко решиться на уровне вашего ЖЭКа или ОСМД, то запаркованность – общегородская проблема. Часто застройщики игнорируют градостроительные условия и ограничения… в части организации пространства для парковки автомобилей", - прокомментировали ситуацию в Департаменте градостроительства КГГА.

Поэтому, присматривая себе квартиру на будущее, вопрос по пожарной безопасности следует задать одним из первых в отделе продаж. Может быть это потом спасет не только Ваши сбережения, но и жизнь.

Дело Кудрявцева, как лакмусовая бумажка для всей строительной отрасли

Бывшего главу Госархстройинспекции Алексея Кудрявцева 1 февраля объявили в розыск по подозрению об использовании поддельного диплома. В прокуратуре отметили, что неоднократно вызывали экс-чиновника для проведения следственных и процессуальных действий, но он ни разу не появился.

Описание: Алексей Кудрявцев Источник: 24tv.ua Alt:

Стоит сообщить, что информацию о подделке экс-главы ГАСИ признала комиссия по вопросам Высшего корпуса госслужбы. При этом она, оценив информацию со всех источников, подтвердила дисциплинарный проступок Кудрявцева.

Этот случай ярко демонстрирует об уровне коррупции в органах власти и в строительстве в частности. Несмотря на то, что факты с подделкой диплома были установлены уже давно, дело экс-главы ГАСИ не было нормально расследовано, а сам бывший чиновник так и не понес наказания за обман. Как будет продвигаться дальше расследование – читайте в новостях НЕРУХОМІ.

Одесса не выдерживает: земля проваливается под хаотичной застройкой

Одесса давно славится беспорядочностью застройки. Кроме того, что явно нарушается архитектурный ансамбль, портится внешний вид города, это еще может быть и опасным для жизни.

В начале февраля в одесской Аркадии произошло обрушение скалы из-за незаконных строительных работ и ухудшения погодных условий. Строительство проводились между гостиницей "Портофино" и рестораном "Крым" на месте площадки ресторана "Братья Гриль".

Заказчиком строительства выступала компания Ллойд, которая принадлежит дочери начальницы миграционной службы Одесской области Елены Погребняк. Как сообщается, компания не успела получить разрешительную документацию на начало строительства, а также градостроительные условия и ограничения. Интересная деталь, перед самым инцидентом со стройки вывезли всю строительную технику.

Описание: Обвал скалы в Аркадии Источник: Alt:

Местные СМИ утверждают, что обвала можно было бы избежать, если бы чиновники из горадминистрации не игнорировали бы незаконное строительство, которое чудом не привело к человеческим жертвам.

Еще один обвал грунта произошел на улице Генуэзской возле стройки жилого комплекса Родос премиум-класса в воскресенье, 7 февраля. Здесь район активно застраивается, причем дома стоят практически вплотную. ЖК Родос возводит компания Гефест. Документы по данному комплексу проверяют эксперты НЕРУХОМІ, сегодня комплекс имеет низкий рейтинг – 3,2.

Описание: Обвал грунта на улице Генуэзской Источник: Таймер Alt:

Мэр Одессы Геннадий Труханов живет недалеко от места происшествия – в ЖК Арк Палас. По данным журналистов, он владеет частью строительной компанией Гефест.

Стоит подчеркнуть, что строительство ЖК Родос тоже началось со скандала: ради него ранее снесли старинный особняк — дачу Докса, построенную в 1890-х годах. Земля провалилась достаточно глубоко вдоль всего комплекса со стороны, где стройка граничит с домом мэра.

"На данном участке ул. Генуэзской растет настоящее каменное гетто. Тут впихнуто множество высоток от разных компаний", - сообщают СМИ.