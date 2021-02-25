В оккупированном Крыму сносят высотку вместе с вещами жильцов

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На территории временно оккупированного Крыма в поселке Парковом (Большая Ялта) сносят 15-этажный дом, из которого еще не успели выехать люди, там же остались и их вещи.
Как сообщает местное издание "Новости Крыма", оккупационные власти подали иск в суд, требуя освободить земельный участок по Парковому шоссе, 21. Кроме того, оккупанты потребовали от жителей дома снести его за собственные средства. Как сообщается, 15-этажная высотка выросла на месте бывшего санатория "Криворожсталь".
В оккупированном Крыму сносят заселенную высотку
allcrimea.net
Ялтинский городской суд 17 февраля постановил снести якобы незаконную постройку.
Жильцы рассказывают, что к дому начали свозить спецтехнику. При этом какая именно служба занимается сносом, невозможно узнать, приехавшие работники – без опознавательных знаков. Журналисты попытались узнать детали у прораба, однако тот ничего не стал говорить.
Одна из местных жительниц помогает друзьям вывезти вещи. По ее словам, квартиру в этом доме они купили еще в 2015 году. По документам якобы было все в порядке.
Между тем, сам дом отключили от электричества, и людям приходится без лифта сносить вещи вниз. Рабочие при этом уже начали разбирать элементы фасада.
Жильцы говорят, что снос здания выглядит довольно странно, поскольку 10 марта должно состояться еще одно судебное заседание по данному делу.
Как сообщали НЕРУХОМІ, для переселенцев оккупированного Крыма построят 500 квартир в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет.
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