В Одессе застройщик дважды пытался получить разрешение, указав неверные данные

В уведомлении о начале строительства пятиэтажного жилого комплекса Граф на Екатерининской в Одессе строительной компанией "Экодом-2" указаны неверные данные, что делает его незаконным.

Как сообщают местные СМИ, это уже не первая попытка литовского застройщика Гердаса Дубрицкаса начать строительство жилого дома. Так, ГАСК отменил зарегистрированное ранее уведомление, сделанное через электронный кабинет. На этот раз Дубрицкас решил воспользоваться порталом "Дія".

Так, согласно указанным данным, компания "Экодом-2" собирается построить по улице Екатерининской, 49 пятиэтажный дом с мансардой. При этом при регистрации был указан класс последствий незначительный – СС1. Но согласно правилам, с таким классом строятся четырехэтажные дома. Здания в пять этажей – относятся к категории СС2.

Кроме того, участок, на котором предполагается строительство ЖК Граф на Екатерининской, находится в исторической части города. Для того, чтобы начать работы необходимо получить дополнительные разрешения у Департамента культуры Одесской ОГА, чего также не было сделано.

Описание: Участок находится в охранной зоне памятников архитектуры Источник: ГАСК Одессы Alt:

Глава городского ГАСКа Александр Авдеев считает, что ввиду таких обстоятельств необходимо разорвать договор аренды.

"Поэтому мы подготовили соответствующее обращение на имя первого заместителя городского головы с просьбой поручить это Департамента коммунальной собственности, который заключил этот договор на основании решения сессии", - отметил чиновник.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесский ГАСК за девять месяцев зафиксировал более 700 фактов незаконного строительства. По словам Авдеева, в этом году наблюдается небывалый рост количества незаконных строек, самозахватов земельных участков и прочих нарушений в строительной сфере.