В Одессе суд разрешил не платить штраф за разрушение памятника архитектуры

За незаконное строительство в ходе реконструкции одесского памятника архитектуры, расположенного на Приморском бульваре, 7 (один из "полуциркульных" домов) был оштрафован Министерством культуры собственник здания Руслан Терпан. Однако суд отменил штрафные санкции против бизнесмена.

Как сообщает Думская, Одесский окружной административный суд отменил 358 тысяч гривен штрафа, которые должен был уплатить собственник памятника архитектуры, здания, построенного в начале XIX века.

Как отмечается, штрафные санкции были применены из-за незаконного строительства мансарды и лифта. Также собственник здания обязан был остановить все строительные работы. Впрочем, предписание об остановке выдалось тогда, когда строительство по факту уже завершилось.

Как отмечает издание, суд само предписание оставил в силе, аннулировав лишь штраф. Поводом для этого якобы послужило то, что постановление о штрафе подписала заместитель министра Светлана Фоменко, которая на этот момент была уволена.

Описание: Незаконное строительство в Одессе Источник: Думская Alt:

Строительные работы в здании на Приморском бульваре, 7 начались еще в 2019 году. Владелец здания отрицал, что будет надстроена мансарда.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе памятник архитектуры на Дерибасовской, 1 оказался под угрозой разрушения из-за незаконной реконструкции квартиры.