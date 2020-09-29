В Одессе из-за реконструкции квартиры пострадал памятник архитектуры на Дерибасовской

В Одессе памятник архитектуры на Дерибасовской, 1 оказался под угрозой разрушения из-за незаконной реконструкции квартиры.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель одесского ГАСК Александр Авдеев.

"Резонансная надстройка этажа на Дерибасовской, 1. Это памятник архитектуры, который хозяйка квартиры 7 решила перестроить за счет нового этажа", - написал чиновник.

По его словам, хозяйка квартиры № 7 вела незаконные строительные работы, для расширения жилья она самовольно захватила чердак и надстроила этаж.

"Наш инспектор также вызвал наряд полиции и написал заявление о совершении уголовного преступления. Мы расцениваем такое отношение к памятникам архитектуры как умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей, что является нарушением ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины", - добавил Авдеев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе на Молдаванке хозяин одной из квартир увлекся реконструкцией принадлежащего ему жилья, чем вызвал негодование со стороны соседей.