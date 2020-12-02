В Одессе рушится памятник архитектуры, а власти потратились только на реставрацию дверей

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В Одессе памятник архитектуры, который находится на улице Гоголя, 19 продолжает разрушаться, неся угрозу пешеходам, поскольку фрагменты фасада и части балконов падают прямо на тротуар.
Как сообщают местные СМИ, это здание – доходный дом графа Михаила Толстого – разрушается на глазах, при этом городские власти не спешат выделить деньги на его ремонт.
В Одессе разрушается памятник архитектуры
Монитор
Тем не менее, весной этого года из городского бюджета были потрачены 200 тысяч гривен на реставрацию дверей. Эта цена завышена, поскольку местные активисты, которые занимаются реставрацией старинных дверей, тратят в семь раз меньше. В свою очередь, начальник управления по охране объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко заявил, что дороговизна объясняется якобы привлечением к проекту киевских экспертов.
В Одессе разрушается памятник архитектуры
Монитор
В Одессе разрушается памятник архитектуры
Монитор
Доходный дом графа Толстого, это памятник архитектуры местного значения. Был построен в 1880 году архитектором Феликсом Гонсировским, который потом проживал здесь в мансардном этаже. По задумке здесь должны были жить богатые квартиросъемщики.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе памятник архитектуры на Дерибасовской, 1 оказался под угрозой разрушения из-за незаконной реконструкции квартиры.
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