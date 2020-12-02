В Одессе рушится памятник архитектуры, а власти потратились только на реставрацию дверей

В Одессе памятник архитектуры, который находится на улице Гоголя, 19 продолжает разрушаться, неся угрозу пешеходам, поскольку фрагменты фасада и части балконов падают прямо на тротуар.

Как сообщают местные СМИ, это здание – доходный дом графа Михаила Толстого – разрушается на глазах, при этом городские власти не спешат выделить деньги на его ремонт.

Описание: В Одессе разрушается памятник архитектуры Источник: Монитор Alt:

Тем не менее, весной этого года из городского бюджета были потрачены 200 тысяч гривен на реставрацию дверей. Эта цена завышена, поскольку местные активисты, которые занимаются реставрацией старинных дверей, тратят в семь раз меньше. В свою очередь, начальник управления по охране объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко заявил, что дороговизна объясняется якобы привлечением к проекту киевских экспертов.

Описание: В Одессе разрушается памятник архитектуры Источник: Монитор Alt:

Описание: В Одессе разрушается памятник архитектуры Источник: Монитор Alt:

Доходный дом графа Толстого, это памятник архитектуры местного значения. Был построен в 1880 году архитектором Феликсом Гонсировским, который потом проживал здесь в мансардном этаже. По задумке здесь должны были жить богатые квартиросъемщики.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе памятник архитектуры на Дерибасовской, 1 оказался под угрозой разрушения из-за незаконной реконструкции квартиры.