В Одессе произошел очередной обвал из-за незаконной стройки: на этот раз рухнула скала. Фото

Чертова дюжина и "святая троица" ГАСИ: обзор выданных разрешений на прошлой неделе
Кому из застройщиков повезло, а кому не очень
Новости
В Одессе обвалилась скала, на которой велось незаконное строительство, о пострадавших в результате происшествия не сообщается.
На месте стройки произошел обвал
Думская/ Александр Гиманов
Как сообщают местные СМИ, строительные работы проводились между гостиницей "Портофино" и рестораном "Крым" на месте площадки ресторана "Братья Гриль".
Как выяснили журналисты, незаконное строительство обнаружили спустя пару недель после того, как мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал побережье вдоль 16-й станции Фонтана и до Аркадии.
На месте стройки произошел обвал
Думская/ Александр Гиманов
Заказчиком строительства выступала компания "Ллойд", которая принадлежит дочери начальницы миграционной службы Одесской области Елены Погребняк. Как сообщается, компания не успела получить разрешительную документацию на начало строительства, а также градостроительные условия и ограничения. Интересная деталь, перед самым инцидентом со стройки вывезли всю строительную технику.
На месте стройки произошел обвал
Думская/ Александр Гиманов
На месте стройки произошел обвал
Думская/ Александр Гиманов
Дочь Погребняк Ольга Россеева также является учредительницей ООО "Море Гриля" вместе с одесским ресторатором Дмитрием Колбасюком.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в одесской Аркадии из-за незаконного строительства случаются обвалы склона. В прошлый раз это произошло на месте бывшего ресторана "Жемчужина". Застройщик планировал возвести здесь четыре 12-этажных здания с подземным паркингом на 552 автомобиля. При этом, строительство велось под видом берегоукрепительных работ, а высотки застройщик пытался выдать за объекты рекреации.
Кому из застройщиков повезло, а кому не очень
Всего за год построили на 199 млрд гривен
Дом начали возводить еще в 2008 году
Кудрявцева подозревают в деле о подделке диплома
Вокруг памятников должны устанавливаться охранные зоны