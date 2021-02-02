В Одессе произошел очередной обвал из-за незаконной стройки: на этот раз рухнула скала. Фото

В Одессе обвалилась скала, на которой велось незаконное строительство, о пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Описание: На месте стройки произошел обвал Источник: Думская/ Александр Гиманов Alt:

Как сообщают местные СМИ, строительные работы проводились между гостиницей "Портофино" и рестораном "Крым" на месте площадки ресторана "Братья Гриль".

Как выяснили журналисты, незаконное строительство обнаружили спустя пару недель после того, как мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал побережье вдоль 16-й станции Фонтана и до Аркадии.

Описание: На месте стройки произошел обвал Источник: Думская/ Александр Гиманов Alt:

Заказчиком строительства выступала компания "Ллойд", которая принадлежит дочери начальницы миграционной службы Одесской области Елены Погребняк. Как сообщается, компания не успела получить разрешительную документацию на начало строительства, а также градостроительные условия и ограничения. Интересная деталь, перед самым инцидентом со стройки вывезли всю строительную технику.

Описание: На месте стройки произошел обвал Источник: Думская/ Александр Гиманов Alt:

Описание: На месте стройки произошел обвал Источник: Думская/ Александр Гиманов Alt:

Дочь Погребняк Ольга Россеева также является учредительницей ООО "Море Гриля" вместе с одесским ресторатором Дмитрием Колбасюком.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в одесской Аркадии из-за незаконного строительства случаются обвалы склона. В прошлый раз это произошло на месте бывшего ресторана "Жемчужина". Застройщик планировал возвести здесь четыре 12-этажных здания с подземным паркингом на 552 автомобиля. При этом, строительство велось под видом берегоукрепительных работ, а высотки застройщик пытался выдать за объекты рекреации.