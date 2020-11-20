В Одессе обвалился жилой дом, который чиновники признали безопасным

На этой неделе в Одессе на улице Новосельского, 54 произошло обрушение фасада и карниза в жилом доме. По чистой случайности не пострадал никто из прохожих.

Как сообщают местные СМИ, при этом жильцы указанного дома неоднократно обращались в департамент городского хозяйства Одесского горсовета с просьбой провести обследование фасада и заложить деньги на его ремонт.

Описание: Часть фасада дома упала на тротуар Источник: Монитор Alt:

Как отмечается, было подано обращение в департамент горхозяйства Одесской горгосадминистрации в июле 2020 года. Тогда жильцы просили провести обследование фасада.

Чиновники вскоре сообщили, что провели комиссионное обследование, по результатам которого нет никаких элементов на фасаде, которые угрожают обрушению. Однако спустя три месяца произошло обрушение.

Описание: Часть фасада дома упала на тротуар Источник: Монитор Alt:

Жильцы опасаются, что одесские чиновники по факту не давали никому никаких указаний, обследование аварийного дома не проводилось. Дом на улице Новосельского находится в том же состоянии, продолжая угрожать жизням пешеходов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в исторической части Львова много домов, которые находятся в плачевном состоянии и несут угрозу для жителей и гостей города. В частности, на улице Печатной часть фасада упала тротуар. Также львовяне жалуются, что на улице Стефаника разрушаются балконы, что также несет опасность для пешеходов. Однако власти и этого города не спешат реагировать.