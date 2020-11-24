В Одессе коммунальщики спилили легендарный "Пушкинский тополь". Фото

В Одессе работники коммунальных служб "кронировали" известный канадский тополь, который растет во дворе дома по улице Торговой,17.

Как сообщает Думская, это дерево является местной достопримечательностью, к нему экскурсоводы приводят туристов. О происшествии стало известно после сообщения краеведа Александра Бабича в соцсетях.

Описание: Знаменитый тополь в Одессе Источник: facebook.com/aleksander.babich Alt:

По его словам, это двухсотлетнее дерево было высотой около 50 метров и шириной в полтора метра. Местные называют его "Пушкинским тополем".

Государство взяло под охрану дерево еще в 1983 году. Теперь коммунальщики спилили верхушку тополя, оставив лишь ствол высотой в пять метров. Экоактивист Владислав Балинский заявляет, что дерево теперь проживет максимум года три.

Описание: Знаменитый тополь в Одессе Источник: facebook.com/aleksander.babich Alt:

По его словам, повреждение более трети скелетных ветвей квалифицируется как повреждение до степени "не остановки роста". За это предусмотрено наказание вплоть до уголовного.

Описание: Знаменитый тополь в Одессе Источник: facebook.com/aleksander.babich Alt:

Согласно одной из легенд, российский поэт Александр Пушкин по этому тополю залезал в окно к жене коммерсанта Резнича. По другой версии поэт просто посадил это дерево.

Как сообщали НЕРУХОМІ, во время строительства нового ресторана быстрого питания МакДональдс в Одессе в районе автовокзала рабочие закатали в бетон живое дерево.