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В Одессе во время строительства МакДональдса дерево закатали в асфальт

20.08.2020 - 09:55

Во время строительства нового ресторана быстрого питания МакДональдс в Одессе в районе автовокзала рабочие закатали в бетон живое дерево.

Об этом сообщил местный архитектор Максим Васалатий, поделившись фотографией в Facebook.

"McDonald's, hello how are you? #freetree please", - прокомментировал фото архитектор.

В свое время в Макдональдсе заявили, что здание заведения еще не передано в аренду компании и не введено в эксплуатацию.

"Мы обеспокоены этим вопросом и уже обратились к застройщику, который занимается благоустройством участка", - сообщили представители ресторана.

Как отмечают местные СМИ, градостроительные условия и ограничения на возведение ресторана по адресу Разумовская, 60 компания "Ифестия" получила летом прошлого года.

Земельный участок площадью 0,23 га принадлежит территориальной громаде. Фирме его передали в аренду.

На сегодняшний день строительство ресторана почти завершено.

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