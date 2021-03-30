В Одессе хозяин ресторана решил организовать пристройку под видом детской площадки

В Одессе владелец ресторана "Solo", который располагается на площади 10-го Апреля, без каких-либо разрешений начал строить летнюю террасу под видом детской площадки.

Как сообщают местные СМИ, хозяин заведения вывесил самодельный паспорт объекта, на котором не указано ни одного разрешительного документа от структур горсовета. Также на информационном щите нет ни слова о летней площадке, хотя на фото она есть.

При этом стоит подчеркнуть, что пристройку к ресторану "Solo" нельзя назвать летней площадкой, так как это капитальное сооружение, а не временное. Временное сооружение, то есть летняя площадка – это сборно-разборная конструкция, без устройства фундамента, которую легко можно демонтировать. Здесь же происходит установка фундамента, и для такой пристройки необходимо сделать отвод земли.

Описание: Незаконное строительство в Одессе Источник: Alt:

Одесские журналисты уточняют, что хозяин общепита смог бы узаконить строительство, если бы не поссорился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Поговаривают он начался с того, что когда-то громкая музыка из ресторана помешала ему выспаться. Теперь практически нет шансов договориться с чиновниками о разрешительных документах на строительство.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесситы, проживающие в переулке Маяковского, устроили акцию протеста из-за постоянной громкой музыки, которая звучит допоздна из бара "Закат" и бездействия полиции по этому поводу. Одесские СМИ сообщают, что гостиничный комплекс в переулке Маяковского был открыт в здании после его реконструкции, которая проводилась без разрешительной документации. Кроме того, в процессе также произошел самозахват части тротуара.