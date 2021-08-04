В Одессе готовятся к демонтажу типографии Фесенко

В Одессе таки приступили к демонтажу здания на Ришельевской, 47/49, где ранее располагалась знаменитая типография Ефима Фесенко, целостность которой пытались долгое время отстоять одесситы.

Как сообщает Укринформ, 3 августа на место подвезли тяжелую строительную технику, в том числе и автокран для демонтажных работ. Жительница соседнего дома Лилия Андрющенко вызвала на место сотрудников полиции, однако те не стали мешать застройщику. В свою очередь представитель строительной компании Олег Лавренюк сообщил, что на участке пока идут подготовительные работы, на которые не нужно получать разрешение от органов местной власти.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Департамент культуры Одесской ОГА 3 июня вручил предписание, которым запрещалось проводить любые строительные работы на Ришельевской, 47/49. Однако уже 14 июня Одесский окружной административный суд временно отменил это распоряжение, пока не будет согласована проектная документация и получено письменное разрешение от органа охраны. Таким образом, хотя суды по данному делу не завершились, строителям фактически разрешили проводить демонтаж. Таким же образом суд отменил и предписания Минкульта, аргументировав это тем, что за время простоя застройщик несет материальные убытки.

Как известно, на этом участке компании "Одесса-Сити" и "Мартен-Груп" собираются построить шестиэтажный жилой комплекс с паркингом.

По данным портала YouControl, учредителем "Одесса-Сити" выступает офшорная компания "Уппа Файненс ЛТД", которой управляют Вадим Шульман из Израиля и житель Одессы Александр Друмов.

По данным СМИ фирма связана с компанией "Рост" из сферы влияния мэра Геннадия Труханова. Недавно также стало известно, что Интерпол снял с розыска Шульмана. Сообщается, что бизнесмен свидетельствовал против своего бывшего партнера Игоря Коломойского в ФБР.

Типография Фесенко известна тем, что в годы УНР печатала первую украинскую валюту. Здание возвели в 1841 году. По мнению культуроведов, объект – это не просто архитектурный памятник, он является огромным культурным наследием.