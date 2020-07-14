В НБУ заявляют, что не могут повлиять на проблему с недостроями Аркады

Проблему с недостроями Аркады нужно решать на законодательном уровне, поскольку у самого банка с ликвидностью все в порядке.

Об этом заявила и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Проблема есть. Но она шире, чем Аркада. Это проблема законодательства и регулирования первичного рынка строительства. Проблема незавершенных строек – за пределами банка. Не банк их строит, а застройщик. Поэтому у нас и нет полномочий это контролировать", - рассказала и.о. главы Нацбанка.

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Она также добавила, что у самого банка, который является управляющим, с капиталом все нормально и более-менее нормально с ликвидностью.

"Поскольку мы раскрыли эти проблемы в 2015-2016 гг., то обращались ко всем правительствам для решения. Есть несколько вариантов технических решений, как можно относительно быстро улучшить ситуацию, но глобально – нужно менять законодательство", – отметила она.

Как сообщали НЕРУХОМІ, инвесторы строительства от банка Аркада, которые поставили палаточный городок у здания Киевской горадминистрации, рассказали о систематических угрозах в их адрес.