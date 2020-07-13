УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

В НБУ рассказали, когда в Украине полноценно запустятся дешевые ипотечные программы

13.07.2020 - 15:44

Национальный банк Украины (НБУ) в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале этого года при условии сохранения макростабильности в стране.

Об этом сообщила в понедельник, 13 июля, и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку (...) Для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", – рассказала она.

Когда в Украине подешевеет ипотека

flickr.com

По словам Рожковой, НБУ работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.

"В корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставку по кредитам, они пытаются сохранить свою маржу, хотя время высокой маржи уже в прошлом. Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки – с иностранным капиталом и наши крупные государственные, которые их снизили", – разъяснила она.

Кроме того, регулятор попросил банки подготовить новые программы кредитования для бизнеса с учетом коронакризиса.

"Ставка должна быть ниже, а кредит - длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка - не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как полагается, вернул", – разъяснила и.о. главы Нацбанка.

По ее словам, регулятор также уговаривает банки подготовить программы реструктуризации для заемщиков, у которых сейчас "кредитные каникулы".

"Сейчас лето, которое всегда было затишьем, но где-то с осени банки начнут потихонечку наращивать кредитные объемы", – добавила Рожкова.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее глава государства Владимир Зеленский заявлял, что все коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

Комментарии

579
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

ЖК DELREY: строить еще не начали, а проблем уже хватает

ЖК DELREY: строить еще не начали, а проблем уже хватает

Относительно исходных данных на проектирование есть вопросы

13.07.2020 - 14:56
Инвесторы недостроев от Аркады рассказали о систематических угрозах в свой адрес

Инвесторы недостроев от Аркады рассказали о систематических угрозах в свой адрес

Участники акции протестов не собираются сворачивать палаточный городок

13.07.2020 - 13:42
В Киеве запустили процесс реновации устаревшего жилого фонда

В Киеве запустили процесс реновации устаревшего жилого фонда

Проект стартовал на Лесном массиве столицы

13.07.2020 - 11:18
В ширине 11 метров: в Австралии построили один из самых тонких небоскребов в мире. Фото

В ширине 11 метров: в Австралии построили один из самых тонких небоскребов в мире. Фото

В Collins House находятся 259 квартир

13.07.2020 - 11:16
Прокуратура Киевской области вернула государству земли на 51 млн гривен

Прокуратура Киевской области вернула государству земли на 51 млн гривен

Всего в собственность государства вернули почти 6 га земли под Киевом

13.07.2020 - 09:00