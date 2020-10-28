В Минцифре подсчитали взятки в строительной сфере: сумма приближается к миллиарду

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В Министерстве цифровой трансформации подсчитали уровень коррупции и взяток, объем которых достиг 841 млн гривен в год в строительной сфере.
Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Выскуб, говоря о запуске госуслуг в режиме онлайн на портале "Дія", передает пресс-служба Минцифры.
По словам чиновника, воспользовавшись новой услугой, украинцы смогут сэкономить порядка 1,3 млрд гривен в год. При этом львиная доля в этой сумме – взятки, которые вынуждены платить люди чиновникам. Также, как отметил Выскуб, около 500 млн тратятся на бланки, ксерокопии и дорогу, что также является немаловажным.
Коррупции в строительстве должно стать меньше
1i.com.ua
Заместитель министра рассказал, что внедренные услуги на портале "Дія" касаются строительства объектов, с классом риска СС1 - это 90% всего строительства в Украине.
Для строительства более рисковых объектов, услугу обещают запустить к концу года.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада Украины постановила создать временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованиями фактов коррупции в отрасли недвижимости.
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