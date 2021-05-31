В Минрегионе уточнили, когда в Раду внесут законопроект о реформе ГАСИ

Законопроект о реформировании строительной отрасли находится на завещающем этапе и уже в ближайшую неделю будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, передает пресс-служба ведомства в понедельник, 31 мая.

"Рабочая группа комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства работает конструктивно, поэтому уже на ближайшей неделе доработки законопроекту о реформе в сфере градостроительства завершится и будет зарегистрирован в Верховной Раде", - сообщила чиновница.

На последнем заседании был обсужден раздел законопроекта в части выполнения исполнителями полномочий, основания для лишения квалификационных сертификатов и деятельность саморегулируемых организаций.

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Как подчеркнула Козловская, новый законопроект должен минимизировать бумажный документооборот благодаря расширению возможностей Единой государственной е-системы в сфере строительства, предусматривает упрощение регистрации права на выполнение подготовительных и строительных работ, изменит систему градостроительного контроля, разграничит полномочий органов государственной власти, местного самоуправления и юридических лиц.

Как сообщали НЕРУХОМІ, после внедрения реформы в строительной сфере обязанности экспертов будут более расширены. Разрабатываемый законопроект предполагает учет правильности определения кода объекта в соответствии с классификатором видов целевого назначения земельных участков, видов функционального назначения территорий, зданий, сооружений и соотношения между ними и правильности расчета классов последствий. Экспертиза проверит соблюдение норм пожарной безопасности, защиты окружающей среды, энергоэффективность зданий.

А вот регистрировать права на начало строительства будут нотариусы и госрегистраторы, однако проверкой проектной документации они заниматься не будут. У них будет лишь одна функция – регистрационная.