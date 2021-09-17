В Минрегионе рассказали, кто будет заниматься архстройконтролем на периферии

Органы местного самоуправления и дальше будут выполнять свои функции в области архитектурно-строительного контроля.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что Кабмин одобрил изменения в постановления о деятельности органов госархстройконтроля и надзора.

"В частности, предложенные изменения предусматривают, что после начала работы ГИАГ сельские, поселковые, городские советы, которые получили полномочия в сфере архитектурно-строительного контроля до 18 марта 2020 года, и в дальнейшем продолжают их осуществлять", - сказала чиновница.

Описание: В Минрегионе рассказали, кто будет кто будет выполнять функции надзора в строительстве Источник: kievvlast.com.ua Alt:

В то же время, в случае, если местное самоуправление не создало органов госархстройконтроля и не получило полномочия в этой сфере, функции надзора и контроля будет выполнять Государственная инспекция архитектуры и градостроительства и ее структуры в регионах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, запуск Госинспекции архитектуры и градостроительства состоялся 15 сентября. Кабмин одобрил инициативу Минрегиона о возможности осуществления Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства полномочий и выполнения функций по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как написал министр Алексей Чернышов у себя в Facebook, на токсичную и коррумпированную работу ГАСИ поступали тысячи жалоб, поэтому ликвидация была просто необходима. "Без этого важного шага завершения реформы градостроительства было бы невозможным", - прокомментировал он запуск новой структуры.