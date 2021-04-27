В Минфине рассказали, сколько украинцев воспользовались "Доступной ипотекой"

В Украине количество рисковых новостроек снизилось до 52%
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Государственной программой "Доступная ипотека 7%" за неполных два месяца ее существования воспользовались 155 украинцев.
Об этом рассказал заместитель министра финансов, отвечающий за вопросы евроинтеграции Юрий Драганчук в интервью агентству "Укринформ".
Комментируя количество выданных кредитов на покупку жилья, чиновник назвал его "значительным". Общее сумма выданных кредитов составила 124 млн грн. В программе сегодня участвуют 13 банков.
Доступная ипотека в Украине
pixabay.com
"Учитывая и то, что ипотека – довольно рисковый инструмент для банков: надо взвесить все риски, оценить заемщика, предмет ипотеки и так далее", - заявил Драганчук.
Он также выразил надежду, что банки продолжат выдавать кредиты. По его словам, правительство учитывает замечания со стороны экспертов и представителей рынка.
Как сообщали НЕРУХОМІ, за месяц работы госпрограммы были подписаны 59 договоров. В программе еще месяц назад принимали участие 9 банков, но кредиты выдавали только 7: ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.
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