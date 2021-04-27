В Минфине рассказали, сколько украинцев воспользовались "Доступной ипотекой"

Государственной программой "Доступная ипотека 7%" за неполных два месяца ее существования воспользовались 155 украинцев.

Об этом рассказал заместитель министра финансов, отвечающий за вопросы евроинтеграции Юрий Драганчук в интервью агентству "Укринформ".

Комментируя количество выданных кредитов на покупку жилья, чиновник назвал его "значительным". Общее сумма выданных кредитов составила 124 млн грн. В программе сегодня участвуют 13 банков.

Описание: Доступная ипотека в Украине Источник: pixabay.com Alt:

"Учитывая и то, что ипотека – довольно рисковый инструмент для банков: надо взвесить все риски, оценить заемщика, предмет ипотеки и так далее", - заявил Драганчук.

Он также выразил надежду, что банки продолжат выдавать кредиты. По его словам, правительство учитывает замечания со стороны экспертов и представителей рынка.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за месяц работы госпрограммы были подписаны 59 договоров. В программе еще месяц назад принимали участие 9 банков, но кредиты выдавали только 7: ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.