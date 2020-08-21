В Мариуполе обещают запустить городскую ипотеку

Власти Мариуполя собираются до конца этого года запустить дешевую ипотеку, которая поможет местным жителям покупать жилье по более выгодным условиям.

Об этом заявил мариупольской городской голова Вадим Бойченко, передают местные СМИ.

По его словам, в городе решили не ждать, когда ипотечная программа будет запущена на государственном уровне. "Это может быть очень долго", – пояснил мэр.

Поэтому разрабатывают собственную программу кредитования жилья. Средства на эти цели будут выделяться из городского бюджета. Первым домом, квартиры в котором будут реализовываться через ипотеку, станет экспериментальный дом по улице Амурской.

Сейчас на месте будущего дома по Амурской – пустырь. Но уже готов проект строительства 120-квартирного дома. И возведение его должно начаться уже в этом году.

"Мы регулярно изучаем социологию, смотрим, какие проблемы мариупольцы считают наиболее острыми на данном этапе. Начиная с 2015 года, этот список очень изменился. Впервые, наряду с проблемами здравоохранения, низким уровнем доходов и безопасностью мариупольцы называли отсутствие доступного жилья. Муниципальная программа ипотечного кредитования должна помочь решить эту проблему", – отметил Бойченко.

Между тем, власти города не стали уточнять, какой именно будет ипотечная ставка. Также не рассказали и об условиях, под которые будут выдаваться такие кредиты.

В Мариуполе запустят "свою" ипотеку pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, несмотря на колоссальное снижение ипотечных ставок, большинству украинцев они по-прежнему остаются недоступными. Основная проблема - клиенты не могут подтвердить реальный доход, поэтому банк не имеет уверенности в надежности такого заемщика.