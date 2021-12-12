В Малайзии достраивают второй по высоте небоскреб в мире. Фото

В столице Малайзии Куала-Лумпуре построили здание, высота которого составляет 678,9 метра. Таким образом оно стало вторым по высоте небоскребом в мире, уступая лишь арабскому Бурдж-Халифе с высотой 828 метров.
Небоскреб Merdeka 118
edition.cnn.com
Как сообщает CNN, проект носит название Merdeka 118. Небоскреб еще до конца не достроили, в декабре завершили монтаж 160-метрового антенного шпиля на крыше. Благодаря этой конструкции небоскреб занял вторую строчку в списке самых высоких сооружений.
Небоскреб Merdeka 118
edition.cnn.com
Отмечается, что цифра в названии – 118 – означает число этажей в здании. Также предполагается, что здесь будут располагаться 118 торговых центров. Помимо этого, в планах разместить еще в Merdeka 118 мечеть, музей с ресторанном, отель Park Hyatt и самую высокую смотровую площадку в Юго-Восточной Азии.
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб на церемонии завершения строительства шпиля башни
edition.cnn.com
Merdeka переводится как "независимость". Такое же название носит расположенный неподалеку стадион, где 31 августа 1957 года официально была провозглашена независимость страны. Строительство небоскреба началось в 2014 году. Реализация проекта оценивается в 1,2 млрд долларов.
Как сообщали НЕРУХОМІ, самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в этом году в честь Дня Независимости Украины подсветили желтым и синим – в цвета украинского флага. Высотку возвели в 2010 году.