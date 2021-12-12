В Малайзии достраивают второй по высоте небоскреб в мире. Фото

В столице Малайзии Куала-Лумпуре построили здание, высота которого составляет 678,9 метра. Таким образом оно стало вторым по высоте небоскребом в мире, уступая лишь арабскому Бурдж-Халифе с высотой 828 метров.

Описание: Небоскреб Merdeka 118 Источник: edition.cnn.com Alt:

Как сообщает CNN, проект носит название Merdeka 118. Небоскреб еще до конца не достроили, в декабре завершили монтаж 160-метрового антенного шпиля на крыше. Благодаря этой конструкции небоскреб занял вторую строчку в списке самых высоких сооружений.

Описание: Небоскреб Merdeka 118 Источник: edition.cnn.com Alt:

Отмечается, что цифра в названии – 118 – означает число этажей в здании. Также предполагается, что здесь будут располагаться 118 торговых центров. Помимо этого, в планах разместить еще в Merdeka 118 мечеть, музей с ресторанном, отель Park Hyatt и самую высокую смотровую площадку в Юго-Восточной Азии.

Описание: Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб на церемонии завершения строительства шпиля башни Источник: edition.cnn.com Alt:

Merdeka переводится как "независимость". Такое же название носит расположенный неподалеку стадион, где 31 августа 1957 года официально была провозглашена независимость страны. Строительство небоскреба началось в 2014 году. Реализация проекта оценивается в 1,2 млрд долларов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в этом году в честь Дня Независимости Украины подсветили желтым и синим – в цвета украинского флага. Высотку возвели в 2010 году.