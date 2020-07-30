В Киевгорстрое рассказали, когда приступят к достройке объектов Укрбуда

Киевгорстрой обещает в течение месяца приступить к работам на недостроенных объектах Укрбуда.

Об этом в четверг, 30 июля, написал у себя в Facebook президент КГС Игорь Кушнир.

"По поводу шести принятых на прошлой неделе. Ситуация следующая: заходим на площадки в ближайшие дни, заводим людей, технику, материалы. Раскачка и уточнение всех технических моментов займет примерно месяц. Основное и самое главное: мы понимаем, что есть, чего не хватает, сколько нужно времени и денег на завершение объектов", - написал глава КГС.

Он также уточнил, что у всех инвесторов будет возможность выплатить стоимость по старой цене. Детали оплаты пообещал, что появятся на сайте его компании позже.

"По поводу пока не принятых ЖК. Абсолютно по всем объектам продолжается работа по подготовке, уточнениям, согласованиям документов. КГС ни от кого не отказывается и примет всех, кто не придумывает искусственных препятствий и готов двигаться в рамках закона", - подчеркнул Кушнир.

Он напомнил, что ведется активная работа по комплексам Министерства обороны: ОБЕРЕГ-2 и ЧАРІВНЕ МІСТО. "Планируем подписать уже в ближайшие пару недель. Как только будут готовы заказчики Минобороны. Продолжается согласование формальностей с заказчиками ЖК АКАДЕМ-ПАРК, ШЕВЧЕНКОВСКИЙ, ЗЛАГОДА, и уточнение финансовых показателей по ПОДОЛ-ГРАД с Фондом финансирования строительства", - отметил президент компании.

Как сообщали НЕРУХОМІ, холдинговая компания Киевгорстрой приняла недавно очередные 6 объектов корпорации Укрбуд - ЖК КИРИЛЛОВСКИЙ ГАЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, FREEDOM, LAKE HOUSE, TWIN HOUSE, URBAN PARK. В целом Киевгорстроем пока принято 11 объектов корпорации Укрбуд.