В Киеве застройщиков обязывают устанавливать новые счетчики воды

Коронавирус подогрел спрос и цены на недвижимость под Киевом
Популярностью пользуются сбалансированные объекты с развитой инфраструктурой
Новости
В киевских новостройках начали устанавливать счетчики воды с дистанционной передачей данных.
Об этом в среду, 20 января, сообщили на странице Киевводоканала в Facebook.
Как отметили коммунальщики, данные по воде будут передаваться автоматически, и это будет удобно для всех потребителей. В организации утверждают, что автоматизация позволит избавиться от ошибочных оплат неучтенной воды.
"Без такой системы потери воды по дому могут достигать 40% и они распределяются на всех жителей, а при ее наличии - не более 2%", - сообщили в водоканале.
В организации также отметили, что ранее при передаче данных допускались ошибки как со стороны потребителей, так и со стороны коммунальщиков. Теперь же, максимально исключив человеческий фактор, количество неточностей удастся сократить до минимума.
Новый счетчик имеет специальную накладку и модуль передачи данных.
"Линии связи из всех счетчиков в доме сводятся в единый концентратор, откуда данные централизованно передаются в водоканал", - говорится в сообщении.
Сейчас застройщиков заставляют ставить такие счетчики в новостройках. Но все остальные жители Киева, которые хотят платить меньше за воду, могут установить такие счетчики за свой счет.
"Если все жильцы дома согласны на установку и имеют на это средства, председатель ОСМД или иной управляющей компании может начать разработку проектно-сметной документации", - заявили коммунальной организации.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство развития общин и территорий инициирует создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции, которая будет следить за выполнением норм в области ЖКХ.
Популярностью пользуются сбалансированные объекты с развитой инфраструктурой
Основная масса активов банка - недвижимость
Для будущих жильцов неудобство будет создавать плотность застройки на Глыбочицкой
Бывший застройщик проходит по делу о похищении человека
Застройка может навредить знаменитым дачам Маразли