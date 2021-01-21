В Киеве застройщиков обязывают устанавливать новые счетчики воды

В киевских новостройках начали устанавливать счетчики воды с дистанционной передачей данных.

Об этом в среду, 20 января, сообщили на странице Киевводоканала в Facebook.

Как отметили коммунальщики, данные по воде будут передаваться автоматически, и это будет удобно для всех потребителей. В организации утверждают, что автоматизация позволит избавиться от ошибочных оплат неучтенной воды.

"Без такой системы потери воды по дому могут достигать 40% и они распределяются на всех жителей, а при ее наличии - не более 2%", - сообщили в водоканале.

В организации также отметили, что ранее при передаче данных допускались ошибки как со стороны потребителей, так и со стороны коммунальщиков. Теперь же, максимально исключив человеческий фактор, количество неточностей удастся сократить до минимума.

Новый счетчик имеет специальную накладку и модуль передачи данных.

"Линии связи из всех счетчиков в доме сводятся в единый концентратор, откуда данные централизованно передаются в водоканал", - говорится в сообщении.

Сейчас застройщиков заставляют ставить такие счетчики в новостройках. Но все остальные жители Киева, которые хотят платить меньше за воду, могут установить такие счетчики за свой счет.

"Если все жильцы дома согласны на установку и имеют на это средства, председатель ОСМД или иной управляющей компании может начать разработку проектно-сметной документации", - заявили коммунальной организации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство развития общин и территорий инициирует создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции, которая будет следить за выполнением норм в области ЖКХ.