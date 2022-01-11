В Киеве застройщик сносит общежитие вместе с вещами жильцов

Застройщик, недавно срезавший в Феофании уникальную ореховую рощу, приступил к сносу общежития на улице Метрологической, 1. Известно, что здесь еще проживают люди.

Об этом написал журналист Михаил Погребинский у себя в Facebook.

По его данным, в доме фактически проживает как минимум две семьи. "Не говорю о юридически зарегистрированных людях, поскольку остались те, кому некуда уйти из дома, где нет ни тепла, ни электричества", - говорится в посте.

Журналист отметил, что застройщик заручился поддержкой молодых людей, которые уже давно терроризируют жильцов указанного общежития.

На место происшествия люди вроде бы вызвали полицию, но она ничем не помогла. Кроме того, жильцы жалуются, что не успели сложить вещи, сносить здание начали прямо с вещами, документами и деньгами.

Как сообщали НЕРУХОМІ, право собственности на три земельных участка было зарегистрировано Нацакадемией наук в 2019 году, которая отдала их под застройку компании Интерстрой-ТМ (входит в группу KSM-GROUP). Один участок находится по улице Академика Лебедева, еще два на Метрологической. Вплотную к данной стройке возводится ЖК Кришталеві джерела.

Недавно застройщик уничтожил уникальную ореховую рощу и часть дикого леса на участке 8 гектаров для строительства жилого комплекса, чем вызвал большой скандал в сообществе.