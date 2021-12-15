В Киеве уничтожили уникальную ореховую рощу под очередной ЖК

В Киеве на территории Феофании вырубили уникальную ореховую рощу и часть дикого леса на участке 8 гектаров для строительства жилого комплекса.

Фото поваленных деревьев опубликовала киевлянка Анна Щербакова у себя в Facebook.

По ее словам, деревья вырезали в течение четырех дней, хотя перед этим здесь планировали высадить новые в рамках экологического проекта "Зеленая страна".

Архитектор Светлана Короленок отметила, что представители застройщика не пустили на территорию ни инспектора по благоустройству, ни инспекторов Госэкоинспекции, ни полицию, в частности следственно-оперативную группу Голосеевского управления. Также стало известно, что власти аннулировали застройщику карточку на временное нарушение благоустройства, а полиция уже по факту зафиксировала уничтожение деревьев, сообщает "Хмарочос".

Право собственности на три земельных участка было зарегистрировано НАН в 2019 году, которая отдала их под застройку компании Интерстрой-ТМ (входит в группу KSM-GROUP). Кроме участка на улице Академика Лебедева, на которой была ореховая плантация, застройщик получил два участка на улице Метрологической, 7. Вплотную уже строится ЖК Кришталеві джерела.

Недавно ликвидированная ГАСИ с четвертого раза разрешила строить комплекс жилых, общественных и торговых зданий на участке 7,7 гектаров.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, целевое назначение земли – территория общественных зданий и зеленых насаждений. Между тем, здесь располагалась уникальная ореховая роща, равной которой по разнообразию деревьев не было в Европе. В 1994 году она пополнила список объектов Природоохранного фонда Украины.