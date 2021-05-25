Кабмин попросили расследовать застройку не территории уникальной рощи в Киеве

Кабинет министров попросили провести расследования относительно строительства жилых и торговых помещений на участке площадью 7 га по улице Академика Лебедева в Голосеевском районе Киева.

Как сообщает Киеввласть, соответствующее обращение было подготовлено Государственным бюро расследований в связи с выдачей соответствующего разрешения со стороны Госархстройинспекции. Так, строительство должно начаться на месте ореховых садов, рядом с Голосеевским лесом и парком Феофания. Инвестором ДПТ и заказчиком строительства выступает ООО "Интербуд-ТМ", которое связано с компанией КСМ-Груп – застройщиком ЖК Кришталеві джерела.

В ГБР сообщили, что им поступило обращение от общественной организации "Всеукраинское объединение внештатных (общественных) инспекторов Архитектурно-строительного контроля", согласно которому ГАСИ выдала разрешение на строительство, нарушив ряд требований законодательства в градостроительной отрасли. В частности, высота домов, их количество противоречат детальному плану территорий, есть несоответствия в проектной документации.

Тем временем, стоит отметить, что в заявлении написали ошибочный номер разрешения на строительные работы - №ІУ012210305284, который указывает на строительство в Ивано-Франковской области, поэтому есть вероятность, что правительство не будет проводить расследование. ГАСИ же выдала разрешение на строительство под №ІУ013210303816.

Описание: Кабинет министров Украины Источник: oilreview.kiev.ua Alt:

Целевое назначение земли - территория общественных зданий и зеленых насаждений. Между тем, здесь располагается уникальная ореховая роща, равной которой по разнообразию деревьев нет в Европе. В 1994 году она пополнила список объектов Природоохранного фонда Украины.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали как инвестор ЖК Кришталеві джерела лишился жилья и денег в поиске компромиссов с обслуживающей компанией, навязанной застройщиком.