В Киеве таки достроят бизнес-центр на Лукьяновке

В Киеве начали достраивать бизнес-центр Лукьяновский, который около десяти лет простоял в замороженном состоянии.

Как сообщает "Хмарочос", здание состоит из трех секций, высота которых составляет 4,7 и 17 этажей. Общая площадь БЦ – 28 тысяч квадратных метров. Строительство началось еще в 2005 году по заказу компании "Артем" и планировали завершить его до 2009 года. Однако на этапе стекления фасада закончились средства и строительство пришлось заморозить.

Недавно работы вновь начались на данном объекте и по планах сдать здание в ноябре 2020 года.

Как заявил главный архитектор Вадим Жежерин, за время вынужденного простоя здания пришлось дорабатывать проект. Теперь БЦ будет состоять из двух секций (на 7 и 17 этажей), каждая из которых будет иметь свой отдельный выход. Подземный паркинг рассчитан на 80 машиномест, а также гостевой наземный паркинг на 40 машиномест.

Описание: Бизнес-центр Лукьяновский Источник: Google Maps Alt:

Уже известно, что здесь будет располагаться банк, несколько ресторанов и почтовое отделение. Стоимость аренды начинается от 416 гривен за квадратный метр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, до конца 2020 года к вводу в эксплуатацию готовится 17 бизнес-центров с суммарной арендной площадью более 178 000 кв.м.