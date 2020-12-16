В Киеве с молотка хотят продать памятник архитектуры

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В Киеве хотят продать с помощью аукциона старинное здание, которое является памятником архитектуры.
Согласно данным из системы Prozorro, это трехэтажный дом, находится он в Печерском районе возле станции метро Арсенальная по улице Ивана Мазепы,10. Площадь здания – 1468,5 квадратных метров. Как известно, оно было построено в 1885 году по проекту архитектора Владимира Николаева. Заказал строительство киевский предприниматель Николай Попов. Позже в этом здании располагалась столовая при офтальмологической больнице.
Аукцион по продаже здания должен состояться в этом году 28 декабря. Стартовая цена – 55 млрд гривен, минимальный шаг – 550 тысяч. Торгами занимается компания Инвестохиллс Веста. Она была основана в 1995 году и специализируется на операциях с проблемными активами, предоставляет ряд финансовых услуг, но не занимается пенсионным обеспечением и страхованием.
Историческое здание продадут на аукционе
prozorro.sale
Учредителями компании являются ООО Инвестохиллс Партнерс Украина (99%, Киев) и бывший глава украинского Альфа-Банка Андрей Волков (1%). Конечным бенефициаром указанный Антониоу Константинос (Кипр). Сейчас директором компании указана Евгения Линевич.
Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Киеве на первых земельных торгах был продан участок за 3,4 млн гривен по адресу ул. Академика Заболотного 160-Б в Голосеевском районе.
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