В Киеве рынок аренды офисной недвижимости просел на 12,5%

В Киеве доля свободной офисной недвижимости по итогам 2020 года выросла всего на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и в целом составила 12,5%.

Об этом сообщили в компании NAI Ukraine, передает Интерфакс-Украина.

В прошлом году в связи с кризисом на фоне вспышки коронавируса освободилось почти 80 тысяч "квадратов" офисной недвижимости. Однако, ввиду этой ситуации и откровенно сдержанного спроса, в целом по итогу года общая вакантность на рынке выросла до 12,5% по сравнению с 9%, зафиксированной в 2019 году.

Описание: Кризис сказался на рынке офисной недвижимости Источник: pixabay.com Alt:

Это не могло не повлиять и на арендные ставки: так среди офисов класса "А" они снизились в среднем на $20-$30 и до $12-$23 в классе "В". Также перестали действовать скидки на аренду до 50%, которые предлагались еще весной.

По прогнозам NAI в этом году конкуренцию на рынке будут усиливать растущая популярность так называемых "гибких офисов" и запланированный объем нового предложения – около 370 тысяч кв. м. Поэтому снижение арендных ставок, скорее всего, будет наблюдаться и в этом году.

В первом полугодии многие будут работать из дому, возвращаться к офисной работе сотрудники ориентировочно будут во второй половине года. Но стоит учитывать, что эффективный опыт работы на удаленной системе так или иначе скажется на организации офисных пространств, навсегда изменив конъюнктуру рынка.

Среди крупнейших сделок на рынке они назвали аренду офиса Vodafone в БЦ Sigma, EvoPlay в БЦ на Лейпцигской и Frag Lab в БЦ "Венецианский".

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным аналитиков CBRE Ukraine в Киеве в прошлом году рынок офисной недвижимости продемонстрировал серьезное падение, сократившись на 42%.