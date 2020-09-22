В Киеве рынок аренды офисов обвалился на 42%

В Киеве рынок офисной недвижимости продемонстрировал серьезное падение, сократившись на 42%.

Об этом говорится в исследовании компании CBRE Ukraine.

Так, валовое поглощение составило примерно 42 тысячи кв.м (-42% г/г). Сделки по аренде, преимущественно, были обусловлены необходимостью компаний обновить офисы, а некоторые стратегические решения такого рода были вызваны пандемией COVID-19, и даже в такие короткие сроки после начала карантина.

Местами наблюдалась практика сокращения арендных площадей, что также было вызвано пандемией COVID-19. В частности, во втором квартале, на рынке было зафиксировано несколько быстрых сокращений площадей среди IТ-арендаторов, таких как EPAM и SoftServe, которые имели закрепленную возможность уменьшать офисную площадь. Рассматривая структуру валового поглощения, примерно 29% валового поглощения приходится на IT-компании, которые составляют наибольшую долю спроса на офисную недвижимость несколько лет подряд. Арендаторы в сегменте коворкингов и сервисных офисов, а также сегмента оптовой торговли и ритейла составили примерно 11% и 10% в структуре валового поглощения, соответственно.

Как карантин повлияет на рынок аренды офисов pixabay.com

Ввиду глобального влияния пандемии на офисный рынок, долгосрочные проекты девелопмента были приостановлены, в то же время, работа над проектами на завершающих этапах строительства была продолжена. Новое предложение составила примерно 69 000 кв.м, что значительно превышает объем (30 600 кв.м) за аналогичный период 2019 года. На конец 1П 2020, общее предложение составило 1,96 млн. кв.м, увеличившись на 3,6% с начала года. Общий объем офисных площадей (класс A и B), заявленных к выходу на рынок до конца 2020 года, составит около 146 000 кв.м, однако, учитывая более сдержанную арендную активность в 1П 2020 года, сроки сдачи объектов, ранее заявленные девелоперами, могут переноситься. Так как большинство новых проектов на ранних этапах строительства были приостановлены или отменены, новое предложение, вероятно, значительно уменьшится в период с 2023-2024 гг.

В первом полугодии 2020 года, самой завершенной сделкой в сегменте стала аренда помещения компанией Vodafone (7800 кв.м) в БЦ Sigma, в рамках стратегии консолидации компании - объединение нескольких малых и средних офисов в одном большом офисе нецентрального расположения. Стоит отметить еще одну крупную сделку на рынке - переезд международной IT-компании (название конфиденциальная) в помещение площадью 1500 кв.м в БЦ Astarta.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее девелоперы прогнозировали, что спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина. В Киеве насчитывается более 170 бизнес-центров разных классов, и до 90% офисных сотрудников во время карантина работали удаленно. А значит, по завершению пандемии начнется реконцепция как существующих, так и будущих проектов офисной недвижимости.