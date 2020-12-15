В Киеве разоблачили банду "черных риелторов"

В Киеве разоблачили организованную преступную группировку так называемых "черных риелторов", которые занимались незаконным присвоением квартир в столице.

Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В состав банды входили шесть человек. Они наладили схему, которая заключалась в следующем: подыскивались квартиры, право собственности на которые не были зарегистрированы в Госреестре прав на недвижимое имущество, были в запущенном состоянии или их хозяева умерли. Также злоумышленники обращали внимание на жилье, в которое давно никто не заходил. Они меняли замки, чтобы иметь единоличный доступ к помещениям, затем перерегистрировали помещения на подставных лиц.

Как выяснило следствие, за два года злоумышленники завладели четырьмя квартирами. Шестерым членам ОПГ сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Описание: Злоумышленников задержали Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Днепре адвокат организовала банду "черных риелторов", которые завладели чужим имуществом на миллионы гривен. На основании фиктивных решений суда преступники получили право собственности на четыре объекта недвижимости – квартиру, два частных дома и нежилое помещение, которые находились в законной собственности у третьих лиц.